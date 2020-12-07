林少陽：買到好股 要能堅持長揸

部分讀者以為筆者經常談論大市走勢，必定以為我的主要投資方法是捕捉市况高沽低揸，那其實是一個誤會。這幾年，我們的主要倉位，平均持倉的時間愈來愈長。即使上月底對後市短期走勢有所保留，主力長倉仍然是接近滿倉，那是因為對手頭股票的管理層長線創造價值的信心不變，因此並不想單純因為一時市况看法，隨便更改倉位部署。

作為基金經理，受人二分四，當然不是真的全天候「佛系投資」，如果找到更好的投資標的，還是非常樂於換馬。作個比喻，這就像一個園丁，他的主要工作就是去蕪存菁，不時清理雜草野花，原有的盆栽一旦生病或凋謝了，亦要及時發現，判斷究竟應該換過一盆，還是耐心等待病花復元？

找到更好投資標的 應及時換馬

最近因應出席《明報》主辦的投資webinar，重溫18年前首次為客戶管理資金的持倉，最後發現，原來這批核心持倉，絕大多數能夠成功度過多次牛熊周期而不倒，其中中國海外（0688）、華潤置地（1109）、中國生物製藥（1177）、港交所（0388）、創科（0669），以及2005年上市不久加入組合的申洲國際（2313），更已由當年的中小型股，搖身一變成為今日的大藍籌。

其他持股，如青島啤（0168）、ASM太平洋（0522）、偉易達（0303），以及2006年透過QFII買入的瀘州老窖（深：000568），即使買入後一直持有至今，經歷過多次大風大浪，至今通通都是十幾倍以至近百倍的投資回報。

讀者請不要誤會我是在曬命，事實剛好相反，我是在向公眾告解。假如我有更好的耐性，只清除投資組合中的雜草，業務並沒變質的股份，則不理大市起跌依然不離不棄的話，投資回報將遠勝原來持倉。

沒變質股份長揸 回報遠勝原來持倉

因此，最近雖然醫護行業經歷了一點小風波，較早前的骨科儀器及冠狀動脈支架的集體採購最終定價減幅遠高於市場預期，確實是嚇倒不少投資者，亦因此引發了市場一陣集體恐慌。我們最終只是因應個別公司營運狀况，減持了仿製藥比例較大的中國生物製藥，而主力的兩隻CRO及專利藥開發商，就基本上按兵不動。忍受短期浮虧心理上當然不好受，但與18年前買落多隻半百倍股因為種種原因不能堅持到最後相比，這些痛苦絕對值得忍下去。

不過講到最苦，應該是上周末得悉有人在facebook賣廣告冒認本人，透過WhatsApp群組開班授徒，為免無辜市民受到任何不必要的損失，結果要麻煩公司多個部門合作漏夜向客戶及公眾發布澄清公告。今次可謂是塞翁失馬，其間最大得着，是大批客戶的親切慰問，以及得到證監會及中區警察報案室同事的專業意見，亦令我親自見識到facebook等網上傳媒，為了賺錢甘心成為罪犯同謀，可以在完全不做廣告客戶背景審查之下就接受對方下單。facebook這樣不顧道義躺着賺錢的日子，究竟還能持續多久呢？

（作者客戶持有中國生物製藥）

以立投資董事總經理 Vincent@vlasset.com

[林少陽 細味投資]