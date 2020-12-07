陸振球：息口升利好 渣打形成上升通道

今日同文曾淵滄教授也撰文指英國當局或許會准許銀行如匯控（0005）和渣打（2888）恢復派息，會有利其股價。

筆者找來渣打的股價圖一看，發覺其股價自上月初形成了上升通道，上周五曾高見51元，較10月30日的通道底升了46%（圖2），動力十足，如稍後真的恢復派息，或有進一步上升空間。

息差擴 美金融股ETF做好

說到渣打，主營為中小型代理提供物業數據服務的朋友科一有限公司創辦人黃燕安，近年也成立物業按揭轉介公司科一按揭，剛宣布與渣打銀行（香港）合作，推出實時按揭申請平台「按揭API平台」。客戶只需在科一物業按揭網頁cpm.com.hk內遞交線上按揭申請意向，輸入簡單的個人及物業資料，並同意渣打香港職員隨後跟進按揭情况，資料便即時傳送到該行，降低申請按揭時的繁複性和加快審批按揭速度。

渣打伙科一推實時按揭平台

黄燕安透露， 「按揭API平台」由籌備到建立， 需時超過一年， 當中要通過多項安全測試， 為讓申請者簡便無錯地輸入地址， 背後需建立龐大數據庫協助偵測除錯。另外，科一按揭已邀請了20多家代理為有關平台進行推廣按揭優惠詳情及申請，過程簡便快捷。

其實買樓能夠選擇合適按揭，縱是每月只慳多一百幾十元的供款，所謂小數怕長計，如計足全期25至30年供款，隨時可慳以萬元計的利息。

[陸振球 投資超限戰]