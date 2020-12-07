黃德几：醫思醫療增長潛力佳 候5.2元以下吸

至於美學醫療服務，分部收入減少46.3%至2.49億元，佔總收入的31.2%；每名美學醫療的客戶平均消費16419元，按年下跌29.2%。集團計劃將繼續透過物色潛在的收購目標，或透過在大灣區有機擴張來擴大市場份額，目前計劃於未來三至五年內開設30至50間門店，重點發展消費醫療和養生服務。

集團目前市值超過57億元。走勢上，自11月初起形成上升軌，11月26日升至5.8元遇阻回落，目前企穩各主要平均線，MACD熊差距收窄，惟STC%K線跌至接近%D線，宜候低5.2元以下吸納，反彈阻力5.8元，不跌穿4.8元續持有。

金利豐證券研究部執行董事

[黃德几 几不可失]