黃德几：醫思醫療增長潛力佳 候5.2元以下吸

【明報專訊】醫思醫療（2138）為本港最大非醫院醫療服務提供者，提供服務包括醫學美容、牙醫，以及多種專科服務、全科診所等，覆蓋範圍廣泛。受到新冠肺炎疫情影響，本港政府採取一系列嚴格政策，包括旅遊限制和跨境旅客入境隔離、本地美容院強制關閉共72天，以及社交距離限制措施，令到消費者意欲減弱，影響集團中期的業績表現。截至今年9月底止中期，集團的銷售額9.47億元，按年下跌11.1%，總收入減少28.7%至7.97億元；淨溢利按年倒退74.7%至5330萬元。醫療服務仍然為集團的主要增長動力，期內分部收入按年增加20.3%至3.61億元，佔總收入的45.3%。於今年9月底，集團共經營60家診所及服務中心，所佔樓面面積合共約31.9萬平方呎，在香港、中國和澳門共有118名全職專屬註冊醫生，涉及22個醫療專科服務。
至於美學醫療服務，分部收入減少46.3%至2.49億元，佔總收入的31.2%；每名美學醫療的客戶平均消費16419元，按年下跌29.2%。集團計劃將繼續透過物色潛在的收購目標，或透過在大灣區有機擴張來擴大市場份額，目前計劃於未來三至五年內開設30至50間門店，重點發展消費醫療和養生服務。
集團目前市值超過57億元。走勢上，自11月初起形成上升軌，11月26日升至5.8元遇阻回落，目前企穩各主要平均線，MACD熊差距收窄，惟STC%K線跌至接近%D線，宜候低5.2元以下吸納，反彈阻力5.8元，不跌穿4.8元續持有。