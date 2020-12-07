陸振輝：一句「別來無恙」勝過「千言萬語」

未知的恐懼 令人無所適從

有沒有發覺，事之八九，通常不過是虛驚一場？很多人都會害怕自己和家人去做身體檢查，經過多番掙扎，才能夠下定決心去做一趟檢測，但每每到了要看報告的時候，就總是千種困惑、萬般忐忑？這其實是人之常情，對未知的恐懼，總令人無所適從，就正如投資一樣，未到最後，又焉知結果？其實最終大多是虛驚一場，因為有高低跌宕，總比平淡的勝利更扣人心弦，就更加值得珍惜。

失而復得 喜悅非外人能理解

有沒有發覺，一生所幸，都不過是失而復得？退休者有些回憶和事物在當年早已深深烙刻在美好的回憶中，但驀然回首，卻是遍尋不獲而引為生平憾事。可能只是一張記憶卡的失落，就可以令人朝思暮想，甚至茶飯不思？但眾裏尋它千百度後，竟然在不經意間失而復得，箇中喜悅又豈是局外人所能理解？

有沒有發覺，所有的相遇，都是久別的重逢？不說那些地老天荒的戲劇情節，但一個在某種情况下失去聯絡的好朋友，竟然在一個不經意的情况下倏然重逢，對心靈的衝擊是有着無比的震撼力的。一句「別來無恙」就可以勝過「千言萬語」，一切也盡在不言之中了。

收獲喜悅其實只需要平凡的場景，願退休者各有所得，毋負絢爛人生。

《退休做中產》及《大灣區優質生活退休指南》作者

[陸振輝 優游歲月]