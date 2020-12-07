沈永年：選肇慶盤 自住投資標準有異

隨着肇慶「一城軌、三高鐵、五高速」的交通網絡逐漸成形，來往大灣區各城市所需的時間大大縮短；加上醫療、教育等社區配套愈見完善，各大發展商都紛紛到肇慶新區興建新樓盤。全國十強房企中，已經有超過半數的發展商成功在肇慶拿地，意味着將來的肇慶，將遠比現在更興旺。談到肇慶新區，最為港人熟悉的，相信非「肇慶香港城」莫屬。

肇慶香港城 耗資300億打造

「肇慶香港城」，佔地近十分之一個香港島，鄰近肇慶東站，是一個耗資300億元在肇慶新區打造的港式社區。整個片區由香港設計師設計，以「務求以低成本，享高質素的生活」為賣點，旨在為港人打造類似香港的居住環境。發展商更有意向香港公務員提供優惠，為他們提供多一個退休的選擇。「肇慶香港城」的地理位係置和設計似乎都很適合港人居住，但若從投資角度出發，這又是否一個值得投資的項目呢？

如果你喜歡香港的生活模式，只是因為資金所限而產生到大灣區生活的念頭，相信「肇慶香港城」能夠滿足你的要求，因為現時肇慶的樓價和物價指數都遠比香港低，而建設這個項目的其中一個目的，正正是建立一個具有「港式生活」特色的社區。

可是，如果你打算用作投資用途，要考慮的因素就較多了；不論是短線還是長線的物業投資，都必定要將單位出租或出售才得賺取利潤，而租客或二手樓的買家，大多都是當地人，他們的置業取向，就成了投資物業重要的考慮因素。

「肇慶香港城」以「港式生活」為賣點，如果內地人在這裏居住，就必須融入和適應香港人的生活社區，其購買動機自然不大。再者，自從去年香港的社會事件後，不少內地人對香港這個地方也沒有什麼好感，若將來要將單位出租或出售，恐怕有一定困難。不過，雖然「肇慶香港城」未必是投資的最佳選擇，但對於肇慶的樓市前景，筆者還是相當有信心。

交通基建漸成熟 樓盤升值潛力大

其實，筆者早於多年前，已經看好肇慶這個地方，認為她很有發展潛力；直至去年，筆者認為是時候在肇慶投資了。當時，不少人仍然覺得肇慶十分偏遠，對筆者的看法心存懷疑，但時至今日，肇慶的急速發展，相信大家都有目共睹。雖然現時肇慶的樓價仍處於低位，但這個城市的發展潛力絕對不容急視，若購買當地物業作長線投資，相信將來會有可觀的回報。

大約3年前，肇慶剛開始發展，各大發展商陸逐打入肇慶市場；當時很少外地人會到肇慶置業，但當地居民對這些新樓盤的反應相當熱烈，樓價一度上升至過萬元一平的水平，直至當地人的購樓熱潮過去，樓價才逐步回落。樓市持續降溫，加上新冠肺炎疫情肆虐，肇慶的樓價，於本年初跌至3年來的低位；不過，隨各樣大型基建、交通網絡、社區配套及新樓盤的落成，愈來愈多外地人選擇移居到肇慶，筆者認為肇慶的樓價，仍然有相當大的升值潛力！

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[沈永年 大灣區樓市解碼]