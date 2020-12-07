謝紹榮：銀債回報有upside無downside

美匯下一支持位在89

上回本欄提及美匯指數將一浪低於一浪，建議大家可考慮增持非美元外幣，當時美匯指數仍未跌穿92水平，事隔一周，現已跌至90.6水平，按照歷史走勢圖表分析，下一個支持位應在89水平。由於美元在短短半年已貶值逾一成，不少持有外幣者，特別是那些以槓桿形式賣買外幣期貨交易者，大都賺個「滿堂紅」。根據多年觀察，街上將於不久之後出現愈來愈多騙徒慫恿市民參與炒外匯，故奉勸大家時刻提高警覺，切勿輕易為經紀或其公司簽署交易授權書。

雖則美元走弱，上周初黃金一樣「無運行」，更曾一度跌穿每盎士1800美元，及後更跌至每盎士1770美元才作出反彈，上周五重上每盎士1840美元水平。

外幣大升 小心炒匯騙徒再現

對於短期炒賣黃金的人士而言，每盎司1770美元屬於關鍵的支撐位，這是由3月低點（約每盎司1470美元）到8月新高（約每盎司2070美元）的 50%回調位，屬於常用黃金比率。按目前的走勢，黃金短期反彈應無疑慮，但是中期前景仍面臨考驗，至於長期展望繼續被看好。

講完「金、股、匯」之後，最後當然要講一講「債」。最近有讀者詢問，家中有一對年過65歲父母，應否鼓勵他們認購港府發行新一批銀色債劵（下稱「銀債」）。

銀債乃港府「賣大包」之作

如純粹從投資角度出發，銀債可算是港府鮮有「賣大包」之作。銀債屬通脹掛鈎債劵，即其回報率跟香港通脹掛鈎，而且預設3.5厘最低年回報率，為投資者免卻了因低通脹而導致的低回報風險，因此用「有upside無 downside」來形容銀債最適合不過。

不過投資者必須注意銀債沒有二手市場，也就是說，投資者一旦成功認購銀債，便必須持有銀債3年至期滿，不能如早前iBond般於掛牌首日沽售獲利。

由於投資銀債猶如在銀行承做3年定期存款，故投資者須承擔流動性風險。總的來說，對於哪些擁有閒置資金，且對港府未來償債能力充滿信心的銀髮族而言，不妨於銀債認購期結束前（即12 月11日本周五下午 2 時），認真考慮是否遞交申請。

跨國保險集團 前亞洲區投資管理總監 《食腦本食過世》作者

[謝紹榮 食腦本世界]