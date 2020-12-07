趙海珠：歐元有機會雙向發展

美國藥廠輝瑞成功研發高效新冠疫苗，英國成為首個西方國家批准使用，下星期初開始將會為高危人士接種；另一邊廂，俄羅斯總統普京亦表示，未來幾天該國的製藥業會生產200萬支疫苗，讓市民下周開始大規模接種。市場相信更多疫苗將會在未來幾周陸續於美國及歐洲獲批准使用，有機會令全球於2021年的上半年逐步回復正常。同時，拜登與民主黨正積極準備通過另一輪財政刺激措施，有機會取得共和黨同意，或會加速投資者轉移資產配置，由避險資產轉至周期資產身上，例如金融、工業及原材料板塊等。

歐央行或出口術 阻歐元強勢

在市場避險情緒減退，美元節節向下，歐元兌美元突破前高位1.2010以及技術阻力1.2100，反映新一輪升勢已經展開，而下一個關鍵技術阻力區域將會處於1.2500至1.2600。不過我們留意到市場的流動性隨着靠近年結開始減慢，而拜登在就職前的任何不確定性亦或會引發市場波動，是故渣打認為匯價未來走勢或有機會呈雙向發展。美匯指數持續向下將會繼續提振歐元，但同時從技術指標來看，歐元兌美元正邁向超買水平，有機會導致匯價向下整固。另外，歐洲央行將會於12月10日舉行議息會議，市場預料央行行長拉加德或有機會出言阻止歐元持續強勢；預期匯價的支持水平將會處於1.1900 及1.1800。

美元兌人民幣有機會跌至6.3800

另一方面，美元兌離岸人民幣持續走低，從5月高位7.2000附近跌至目前6.5200水平以下；近日有評論指拜登上任將不會對中美關係帶來任何轉變，渣打預計未來中國人民銀行會繼續傾向維持穩定政策。走勢上，渣打認為美元兌離岸人民幣仍有下跌空間，預期將會下試關鍵技術支持水平6.4500至6.4700，不過隨着市場仍然等候拜登正式上任，美元兌離岸人民幣將會處於以上水平徘徊，預計匯價初步阻力處於6.6800附近，若失守6.4500支持，跌勢將有機會延伸至6.3800。

渣打銀行財富管理高級投資顧問

[趙海珠 匯市前瞻]