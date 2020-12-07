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趙海珠 匯市前瞻

投資策略

趙海珠：歐元有機會雙向發展

【明報專訊】市場繼續傳來好消息，新冠疫苗面世，以及美國總統當選人拜登與民主黨準備上任後即啟動應對經濟與新冠肺炎疫情的救市方案，為投資者帶來樂觀情緒。美匯指數跌至超過兩年半低位的91水平以下，歐元則升至今年新高，未來歐元兌美元走勢或有雙向發展的可能。

美國藥廠輝瑞成功研發高效新冠疫苗，英國成為首個西方國家批准使用，下星期初開始將會為高危人士接種；另一邊廂，俄羅斯總統普京亦表示，未來幾天該國的製藥業會生產200萬支疫苗，讓市民下周開始大規模接種。市場相信更多疫苗將會在未來幾周陸續於美國及歐洲獲批准使用，有機會令全球於2021年的上半年逐步回復正常。同時，拜登與民主黨正積極準備通過另一輪財政刺激措施，有機會取得共和黨同意，或會加速投資者轉移資產配置，由避險資產轉至周期資產身上，例如金融、工業及原材料板塊等。

歐央行或出口術 阻歐元強勢

在市場避險情緒減退，美元節節向下，歐元兌美元突破前高位1.2010以及技術阻力1.2100，反映新一輪升勢已經展開，而下一個關鍵技術阻力區域將會處於1.2500至1.2600。不過我們留意到市場的流動性隨着靠近年結開始減慢，而拜登在就職前的任何不確定性亦或會引發市場波動，是故渣打認為匯價未來走勢或有機會呈雙向發展。美匯指數持續向下將會繼續提振歐元，但同時從技術指標來看，歐元兌美元正邁向超買水平，有機會導致匯價向下整固。另外，歐洲央行將會於12月10日舉行議息會議，市場預料央行行長拉加德或有機會出言阻止歐元持續強勢；預期匯價的支持水平將會處於1.1900 及1.1800。

美元兌人民幣有機會跌至6.3800

另一方面，美元兌離岸人民幣持續走低，從5月高位7.2000附近跌至目前6.5200水平以下；近日有評論指拜登上任將不會對中美關係帶來任何轉變，渣打預計未來中國人民銀行會繼續傾向維持穩定政策。走勢上，渣打認為美元兌離岸人民幣仍有下跌空間，預期將會下試關鍵技術支持水平6.4500至6.4700，不過隨着市場仍然等候拜登正式上任，美元兌離岸人民幣將會處於以上水平徘徊，預計匯價初步阻力處於6.6800附近，若失守6.4500支持，跌勢將有機會延伸至6.3800。

渣打銀行財富管理高級投資顧問

[趙海珠 匯市前瞻]

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