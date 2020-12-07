經濟
謝偉銓 銓之講場

投資策略

謝偉銓：公營房屋存隱憂 私樓供應更緊張

【明報專訊】政府在今年施政報告宣布，已覓得330公頃土地興建31.6萬個公營房屋單位，可以滿足《長遠房屋策略》下，未來10年約30.1個公營房屋單位的需求。然而，不少市民及關注團體都對這個「好消息」抱有懷疑，原因是部分土地來源存在不確定性，加上特區政府對土地房屋問題議而不決、決而不行、行亦行得比人慢的往績，令人擔心有關單位是否真的可在10年內全數落成。

事實上，根據運輸及房屋局向立法會提交的補充文件，該31.6萬個單位當中，只有約三成、即9.5萬個預計可在未來5年落成，當中約6.7萬個是出租公屋或綠置居單位，2.8萬個是居屋等不同類型的資助出售房屋。再加上經濟不景、失業率急升，估計合資格及有意申請公屋的人數將會不斷增加，令現時5.6年的公屋平均輪候時間持續攀升。

公私營房屋比例調高 致私樓供應不足

至於餘下約七成、即21.1萬個公營房屋單位，預計要到下一個5年才能陸續落成，其土地來源包括收回粉嶺高球會部分用地、發展新界農地及棕地群等，這些單位能否在10年內完成改劃、收地及建成，實在令人存疑。

此外，今屆政府將公私營房屋供應比例，由過往的6:4調高至7:3，令私人住宅土地供應更見緊張。這亦是香港在經歷黑暴與疫情雙重打擊下，私樓樓價依然高企主要原因。政府亦直認若單靠賣地，未來幾年的私樓用地肯定無法達標，要依賴私人土地的改劃和重建來「湊數」，唯後者的數量和速度要視乎市場情况，並非全然由政府控制。

促進私人土地發展 對經濟民生帶來更大好處

香港不同新加坡，不可能單靠公營房屋來滿足所有市民的住屋需要，在短中期私樓用地供應奇缺下，政府更應透過簡化及加快與發展相關的審批流程，以促進私人重建及改劃，令房屋供應增加。而簡化審批、促進發展，正是筆者與建測規園業界多年來的訴求，在今年施政報告終獲落實為政府的政策方針，反映特首亦看到問題所在，並積極嘗試解決。

筆者亦希望市民明白，促進私人土地發展，不單有利業權人或建造業界，其對解決土地房屋問題、對香港的經濟及民生發展帶來的好處更為巨大。

建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員

[謝偉銓 銓之講場]

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