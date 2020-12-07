經濟
許繹彬 港股通才

投資策略

許繹彬：大市料續處上落格局

【明報專訊】踏入傳統聖誕月，儘管疫情圍困，基金經理未能外遊度假，由今年3至11月，基金經理料仍有利可圖，故聖誕月放軟手腳，提早準備過聖誕，是人知常情，建議投資者在本月對全球股票市場，勿過分憧憬，繼續視作上落市處理。

確診數字破百 港股繼續陰晴不定

大市方面，港股繼續呈現「陰晴不定」的格局，本港第四波疫情愈演愈烈，上周港股在大好形勢下，一度重上27000點水平；但確診數字再次超越百宗，拖累港股下挫逾500點，即使出現反彈亦「有心無力」。

股王騰訊（0700）及交易所（0388）亦舉步維艱，走勢跌多漲少，未有大突破。個別物管股繼續大幅調整，科技板塊則受小米（1810）配及發行可換股債券消息拖累，頓失方向。慶幸仍有傳統股份如匯控（0005）及平保（2318），在年尾應有粉飾櫥窗工作，領展（0823）及九倉置業（1997）等收租股，受惠疫苖消息，於疲弱的市况中吐露微弱的曙光。

拜登下月上場 或利好股市

反觀美國市場憧憬推出新一輪刺激措施，加上疫苗消息繼續衝擊市場，令道指再次重上3萬，可惜市場開始適應這類消息，令3萬大關猶如曇花一現，最終企穩收市，港股投資者繼續對美股的升幅望洋興嘆，「又冇我份」。

美股大升的消息，亞洲市場完全未能延伸。同時美國刺激方案仍然「只聞樓梯響」，投資者不要抱太大期望，或待新任總統拜登下月正式登場，方能撥雲見日。

輝瑞及Moderna研發的新冠病毒疫苗最快將於本月中旬交付，同時英國已率先批準前者疫苗在該國大規模使用，但是否預示黑暗盡去黎明到來，就言之尚早；寒冬已至，宜提早作好過冬的準備。

耀才證券行政總裁

[許繹彬 港股通才]

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