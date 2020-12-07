經濟
蔡金強 奧陸之聲

投資策略

蔡金強：電動三寶的瘋狂股市

【明報專訊】小金人相信新能源的故事，也相信電動車的未來，可一直留意的都只是Tesla（TSLA，特斯拉）、寧德時代這些大龍頭。對其他不算有信念，可今年大跌眼鏡，代表造車新勢力的「電動三寶」，理想（LI）、蔚來（NIO）和小鵬（XPEV）股價創下新高，人們已經忘卻了所謂估值的爭論，雖然不太理解，可在市場面前還是只能低頭。畢竟漲幅太吸引了，從7月30日理想上市，之後8月份小鵬上市到最近的最高點，大概也是用了差不多3個月時間，小鵬的股價漲幅是240%，理想股價漲幅是164%，蔚來是354%，對於這樣的漲幅，你怎麼說自己價值投資。錯過就錯過，聊聊未來吧！

電動三寶呢？質疑並不少，但同比也在高增長，你覺得這些質疑未來會兌現嗎？

蔚來標榜服務 惟非汽車核心競爭力

蔚來——標榜服務和品牌，但服務真的是汽車的核心競爭力嗎？三家裏面現在最被看好的是蔚來，畢竟很多人認為蔚來的高端品牌已經建立了，對於汽車來說，這個的確非常關鍵，這家公司的質疑也一直有，其中最重要的就是賣汽車的核心競爭力真的是服務嗎？我表示懷疑，你買車是買了車，車好不好用自己知道。同時，蔚來大手大腳的問題，其實還是沒有解決，規模化的盈利真的那麼確定無疑嗎？

小鵬無人駕駛技術 未必吸引買車

小鵬——技術優先，但現在會有多少人為這個買單：小鵬其實和蔚來一樣，也是特點鮮明，那天馬斯克和小鵬的隔天互懟也似乎側面說明小鵬品牌的競爭力是無人駕駛等技術研發，但是對小鵬的質疑也不少，首先最早的第一款車G3比較平民化，其實將品牌做低了，第二款車P7又在明年面臨Model Y和大眾ID.4的夾擊，當然最重要的就是中國消費者，到底有多少人會真的因為無人駕駛功能去選擇一款車？或者我們放遠一點，未來兩年無人駕駛或者輔助駕駛功能是否一定會成為買車選擇的決定因素？

理想品牌定位不明確

理想——最好的創始人背景VS不明確的品牌定位：有着王興的加持加上李想本人汽車之家的成功經驗，財務也是最穩健的一家，所以不少投資人衝着李想覺得理想一定行。但是質疑也不少，對於理想，其實本質上來說這款車是一個插電混動而不是純電動汽車，也就是說這款車其實不用充電卻可以享受部分電動車的福利如車牌，而且理想one定位實際上是用30萬元價格買了一個大型車，這個差異化的定位帶來了理想汽車銷售增長，但是理想的問題就是和小鵬蔚來相比，理想這個品牌的核心競爭力是什麼？是增程式或者插電混動嗎？

買電動車股不如直接買Tesla

相比之下，小金人還是覺得買電動車股不如直接買Tesla，這三家都學了點特斯拉的皮毛，蔚來學了特斯拉先做高端品牌，小鵬學了特斯拉要做技術，理想學了特斯拉要解決充電問題，但就像盲人摸象一樣，誰也沒法真的複製Tesla在中國的軌迹。總之，目前在上海加強外牌限行之後，三家的銷售都在2020年末一路狂飈，數據不錯，商業模式的爭議就可以放一邊，畢竟誰也不和數據作對，但是還是那個問題：潮水退去，總有人在裸泳。

奧陸資本總裁兼投資總監

[蔡金強 奧陸之聲]

上 / 下一篇新聞

沈嘉偉伙私募CVC 瓜分「猿人」生意 五成溢價私有化I.T 料鋪路日後再上市
沈嘉偉伙私募CVC 瓜分「猿人」生意 五成溢價私有化I.T 料鋪路日後再上市
9年前2184萬購「猿人」成集團金蛋
9年前2184萬購「猿人」成集團金蛋
銀行eDDA大戰 只是虛銀求存開端
銀行eDDA大戰 只是虛銀求存開端
陳茂波：政府來年凍結人手
陳茂波：政府來年凍結人手
回應原油寶事件 中行：認真落實監管措施
回應原油寶事件 中行：認真落實監管措施
瑞銀胡一帆：中國GDP料15年翻倍 中資股投資機會多
瑞銀胡一帆：中國GDP料15年翻倍 中資股投資機會多
貝萊德賽思：中國國債息趨穩 增投資吸引力
貝萊德賽思：中國國債息趨穩 增投資吸引力
DWS Sean Taylor：看好明年股市 疫苗通脹存變數
DWS Sean Taylor：看好明年股市 疫苗通脹存變數
瑞銀李智穎：網購大灣區帶動需求 看好物流龍頭
瑞銀李智穎：網購大灣區帶動需求 看好物流龍頭
堅策：重建皇崗雙贏 應研搬遷貨櫃碼頭
堅策：重建皇崗雙贏 應研搬遷貨櫃碼頭
內地洗潔液龍頭藍月亮遇新挑戰
內地洗潔液龍頭藍月亮遇新挑戰
早期投資者高瓴 近年新股戰績彪炳
早期投資者高瓴 近年新股戰績彪炳
專家之言．溫傑：升三四成宜先沽
專家之言．溫傑：升三四成宜先沽
專家之言．郭思治：毛利不尋常地高
專家之言．郭思治：毛利不尋常地高
香港寬頻：港網購比例有增長空間 無意與港視直接競爭 料一年內有盈利
香港寬頻：港網購比例有增長空間 無意與港視直接競爭 料一年內有盈利
HOME+聖誕推派對食物套餐
HOME+聖誕推派對食物套餐
百勝中國：推自煮食品應對疫情
百勝中國：推自煮食品應對疫情
羅兵咸永道：居家工作下網絡事故急增
羅兵咸永道：居家工作下網絡事故急增
冰島藥企安沃泰克進軍中國仿製藥市場
冰島藥企安沃泰克進軍中國仿製藥市場
5G物聯網興起 安領：網絡保安增機遇
5G物聯網興起 安領：網絡保安增機遇
港產新冠抗原快速測試 20分鐘知結果
港產新冠抗原快速測試 20分鐘知結果
伙化驗所 成社區檢測中心承辦商
伙化驗所 成社區檢測中心承辦商
張兆聰：奶源股候炒作 現牧隨時爆上
張兆聰：奶源股候炒作 現牧隨時爆上
李澄幸：智能投資顧問非萬能
李澄幸：智能投資顧問非萬能
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：大行唱好 小米牛證吼68516
金子：大行唱好 小米牛證吼68516
劉思明：抽水潮拖累 恒指宜守20天線
劉思明：抽水潮拖累 恒指宜守20天線
許繹彬：大市料續處上落格局
許繹彬：大市料續處上落格局
謝偉銓：公營房屋存隱憂 私樓供應更緊張
謝偉銓：公營房屋存隱憂 私樓供應更緊張
趙海珠：歐元有機會雙向發展
趙海珠：歐元有機會雙向發展
謝紹榮：銀債回報有upside無downside
謝紹榮：銀債回報有upside無downside
沈永年：選肇慶盤 自住投資標準有異
沈永年：選肇慶盤 自住投資標準有異
陸振輝：一句「別來無恙」勝過「千言萬語」
陸振輝：一句「別來無恙」勝過「千言萬語」
黃德几：醫思醫療增長潛力佳 候5.2元以下吸
黃德几：醫思醫療增長潛力佳 候5.2元以下吸
陸振球：息口升利好 渣打形成上升通道
陸振球：息口升利好 渣打形成上升通道
陸振球：聖誕鐘買匯豐之說 今年再起
陸振球：聖誕鐘買匯豐之說 今年再起
林少陽：買到好股 要能堅持長揸
林少陽：買到好股 要能堅持長揸
技術取勝：匯控處上升通道
技術取勝：匯控處上升通道
李聲揚：Tesla的最後聖誕狂歡？
李聲揚：Tesla的最後聖誕狂歡？
潘迪藍：貨幣政策料更鬆 亞債仍吸引
潘迪藍：貨幣政策料更鬆 亞債仍吸引
蘇沛豐：希望教育增長勁 倘破頸線上望2.8元
蘇沛豐：希望教育增長勁 倘破頸線上望2.8元
李順威：機構沽盤強勁 或估股市見頂
李順威：機構沽盤強勁 或估股市見頂
劉思明：火鍋旺季 頤海可博反彈
劉思明：火鍋旺季 頤海可博反彈
何啟聰：美團染藍反手沽 留意沽證25375
何啟聰：美團染藍反手沽 留意沽證25375
摩根大通亞洲：A股股價破頂 平保購19508
摩根大通亞洲：A股股價破頂 平保購19508
周顯：半世紀前漫畫掀爭奪戰
周顯：半世紀前漫畫掀爭奪戰
何國良：明年投資焦點：受惠結構趨勢股票
何國良：明年投資焦點：受惠結構趨勢股票
何濼生：抗疫救經濟要獎罰嚴明
何濼生：抗疫救經濟要獎罰嚴明
王弼：弱美元 美股仍有錢途
王弼：弱美元 美股仍有錢途
曾淵滄：匯控渣打勢重新派息
曾淵滄：匯控渣打勢重新派息
湯文亮：明日大嶼遠水 仍可救房屋近火
湯文亮：明日大嶼遠水 仍可救房屋近火
陳永傑：量寬成勢 美元跌樓價升
陳永傑：量寬成勢 美元跌樓價升
廖偉強：第四波疫情是入市時機
廖偉強：第四波疫情是入市時機
布少明：再促政府「減辣」回應民意
布少明：再促政府「減辣」回應民意
李志成：疫下12月 樓市未轉冷
李志成：疫下12月 樓市未轉冷
疫情衝擊 本月新盤銷情料急挫六成 分析：收緊限聚令 「發展商想推盤都推唔到」
疫情衝擊 本月新盤銷情料急挫六成 分析：收緊限聚令 「發展商想推盤都推唔到」
12月首周末 新盤沽百伙按周跌70%
12月首周末 新盤沽百伙按周跌70%
台式古早蛋糕店疫市拓展 不足半年開3店
台式古早蛋糕店疫市拓展 不足半年開3店
體育用品店6.5萬租銅鑼灣舖 低舊約八成
體育用品店6.5萬租銅鑼灣舖 低舊約八成
SKYPARK開放戶業主損手45萬離場
SKYPARK開放戶業主損手45萬離場
尚悅‧嶺錄40放租盤 月租叫價8000起
尚悅‧嶺錄40放租盤 月租叫價8000起
名日．九肚山 處翠綠山麓 眺吐露港
名日．九肚山 處翠綠山麓 眺吐露港
南浪連續4月呎價企穩1.2萬
南浪連續4月呎價企穩1.2萬
瑞士隆奧調查：亞洲超富關注可持續投資
瑞士隆奧調查：亞洲超富關注可持續投資