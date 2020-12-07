蔡金強：電動三寶的瘋狂股市

電動三寶呢？質疑並不少，但同比也在高增長，你覺得這些質疑未來會兌現嗎？

蔚來標榜服務 惟非汽車核心競爭力

蔚來——標榜服務和品牌，但服務真的是汽車的核心競爭力嗎？三家裏面現在最被看好的是蔚來，畢竟很多人認為蔚來的高端品牌已經建立了，對於汽車來說，這個的確非常關鍵，這家公司的質疑也一直有，其中最重要的就是賣汽車的核心競爭力真的是服務嗎？我表示懷疑，你買車是買了車，車好不好用自己知道。同時，蔚來大手大腳的問題，其實還是沒有解決，規模化的盈利真的那麼確定無疑嗎？

小鵬無人駕駛技術 未必吸引買車

小鵬——技術優先，但現在會有多少人為這個買單：小鵬其實和蔚來一樣，也是特點鮮明，那天馬斯克和小鵬的隔天互懟也似乎側面說明小鵬品牌的競爭力是無人駕駛等技術研發，但是對小鵬的質疑也不少，首先最早的第一款車G3比較平民化，其實將品牌做低了，第二款車P7又在明年面臨Model Y和大眾ID.4的夾擊，當然最重要的就是中國消費者，到底有多少人會真的因為無人駕駛功能去選擇一款車？或者我們放遠一點，未來兩年無人駕駛或者輔助駕駛功能是否一定會成為買車選擇的決定因素？

理想品牌定位不明確

理想——最好的創始人背景VS不明確的品牌定位：有着王興的加持加上李想本人汽車之家的成功經驗，財務也是最穩健的一家，所以不少投資人衝着李想覺得理想一定行。但是質疑也不少，對於理想，其實本質上來說這款車是一個插電混動而不是純電動汽車，也就是說這款車其實不用充電卻可以享受部分電動車的福利如車牌，而且理想one定位實際上是用30萬元價格買了一個大型車，這個差異化的定位帶來了理想汽車銷售增長，但是理想的問題就是和小鵬蔚來相比，理想這個品牌的核心競爭力是什麼？是增程式或者插電混動嗎？

買電動車股不如直接買Tesla

相比之下，小金人還是覺得買電動車股不如直接買Tesla，這三家都學了點特斯拉的皮毛，蔚來學了特斯拉先做高端品牌，小鵬學了特斯拉要做技術，理想學了特斯拉要解決充電問題，但就像盲人摸象一樣，誰也沒法真的複製Tesla在中國的軌迹。總之，目前在上海加強外牌限行之後，三家的銷售都在2020年末一路狂飈，數據不錯，商業模式的爭議就可以放一邊，畢竟誰也不和數據作對，但是還是那個問題：潮水退去，總有人在裸泳。

奧陸資本總裁兼投資總監

[蔡金強 奧陸之聲]