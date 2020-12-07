劉思明：抽水潮拖累 恒指宜守20天線

香港上市公司及中概股的抽水不絕。比亞迪股份（1211）向中證監申請增發H股，小米（1810）配股及發可換股債券，比亞迪相對美國上市新能源車股的調整，股價似乎未太受增發消息影響；小米急挫後反彈收復大部分失地，先健（1302）配股後股價先跌後回升。雖然龍湖（0960）、移卡（9923）配股後受壓，畢竟內房股沽壓沉重，移卡積弱已久，其受壓只是順勢。中概股亦加入抽水行列，達達（DADA）、理想汽車（LI）增發配售ADS，拖累股價表現。

今年初大型股份安踏（2020）、中生製藥（1177）先後發換股債，國藥（1099）、融創（1918）等內房，藥明生物（2269）等生物科技股也配股或遭主要股東減持，最終疫情消息成最後一根稻草，觸發股市調整，今年1月22日恒指裂口低開跌穿20天線後展開跌勢。恒指上周一急回守於20天線，該均線成為短線重要支持。

疫情成最後一根稻草 觸發調整

相比企業配股抽水，新股上市集資卻受到歡迎，正在招股的內地清潔護理商藍月亮，據報首日公開發售已錄得43倍超購。藍月亮於內地家庭清潔護理品具領導地位，去年在中國的洗衣液、洗手液及濃縮洗衣液市場的市佔率位居第一；除了透過大賣場及超市分銷直銷，更重要是建立強勁的線上渠道，集團線上渠道收入佔總收入接近五成，並在所有主要電子商務平台取得領先市場份額。

今年上半年因疫情令部分時間停產、線上渠道受阻及政府管控等影響，藍月亮過去3年佔收入近九成的核心產品──衣物清潔護理產品，收入大減三成，雖然個人清潔護理產品大增，上半年收入已達到去年全年水平，加上家居清潔護理產品收入增六成，抵消部分負面影響，但總收入仍跌近一成。不過，由於控制成本及營運開支得宜，今年上半年經營溢利仍錄得超過兩成增長。2019年上半年集團收入佔全年四成，收入似乎更集中下半年，隨着疫情的影響逐步消退，相信全年業績表現不俗。

藍月亮招股價進取 可看中線

事實上，過去兩年集團的收入並沒有出現爆發性增長，但盈利表現亮麗，去年純利倍增至10.8億元，主要是規模效應，令銷售分銷開支、一般及行政開支率下降；相關成本比率下降，相信受惠集團線上渠道發展。

市場另一關心是集團今年上半年出現直銷大客戶及線下分銷商的至尊品牌濃縮洗衣液產品退貨1.5億元，但有關退貨主要受到疫情影響，估計相當全年收入約5%；集團過去3年退回瑕疵產品佔比很少，退貨問題不大。隨着疫情減退，集團重新派駐銷售人員去大賣場，退回貨品可再次銷售。

反之，藍月亮招股價進取，令人卻步。資金對於內需股趨之若鶩，以9月上市的農夫山泉（9633）來看，現時市盈率超過80倍；藍月亮若以招股上限13.16元計算，市盈率達70倍。

考慮集團的品牌及過去有效的營銷策略，憧憬可以藉疫情擴大個人、家居清潔業務，加上內地濃縮洗衣劑滲透率低，可以看好中線表現。

劉思明

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