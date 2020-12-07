Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
經濟
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
疫境前行
創科線
偵查報道
圖片看世界
經濟
2020年12月7日星期一
環球數據前瞻
沈嘉偉伙私募CVC 瓜分「猿人」生意 五成溢價私有化I.T 料鋪路日後再上市
9年前2184萬購「猿人」成集團金蛋
銀行eDDA大戰 只是虛銀求存開端
陳茂波：政府來年凍結人手
回應原油寶事件 中行：認真落實監管措施
瑞銀胡一帆：中國GDP料15年翻倍 中資股投資機會多
貝萊德賽思：中國國債息趨穩 增投資吸引力
DWS Sean Taylor：看好明年股市 疫苗通脹存變數
瑞銀李智穎：網購大灣區帶動需求 看好物流龍頭
堅策：重建皇崗雙贏 應研搬遷貨櫃碼頭
內地洗潔液龍頭藍月亮遇新挑戰
早期投資者高瓴 近年新股戰績彪炳
專家之言．溫傑：升三四成宜先沽
專家之言．郭思治：毛利不尋常地高
香港寬頻：港網購比例有增長空間 無意與港視直接競爭 料一年內有盈利
HOME+聖誕推派對食物套餐
百勝中國：推自煮食品應對疫情
羅兵咸永道：居家工作下網絡事故急增
冰島藥企安沃泰克進軍中國仿製藥市場
5G物聯網興起 安領：網絡保安增機遇
港產新冠抗原快速測試 20分鐘知結果
伙化驗所 成社區檢測中心承辦商
張兆聰：奶源股候炒作 現牧隨時爆上
李澄幸：智能投資顧問非萬能
環球經濟數據
金子：大行唱好 小米牛證吼68516
劉思明：抽水潮拖累 恒指宜守20天線
蔡金強：電動三寶的瘋狂股市
許繹彬：大市料續處上落格局
謝偉銓：公營房屋存隱憂 私樓供應更緊張
趙海珠：歐元有機會雙向發展
謝紹榮：銀債回報有upside無downside
沈永年：選肇慶盤 自住投資標準有異
陸振輝：一句「別來無恙」勝過「千言萬語」
黃德几：醫思醫療增長潛力佳 候5.2元以下吸
陸振球：息口升利好 渣打形成上升通道
陸振球：聖誕鐘買匯豐之說 今年再起
林少陽：買到好股 要能堅持長揸
技術取勝：匯控處上升通道
李聲揚：Tesla的最後聖誕狂歡？
潘迪藍：貨幣政策料更鬆 亞債仍吸引
蘇沛豐：希望教育增長勁 倘破頸線上望2.8元
李順威：機構沽盤強勁 或估股市見頂
劉思明：火鍋旺季 頤海可博反彈
何啟聰：美團染藍反手沽 留意沽證25375
摩根大通亞洲：A股股價破頂 平保購19508
周顯：半世紀前漫畫掀爭奪戰
何國良：明年投資焦點：受惠結構趨勢股票
何濼生：抗疫救經濟要獎罰嚴明
王弼：弱美元 美股仍有錢途
曾淵滄：匯控渣打勢重新派息
湯文亮：明日大嶼遠水 仍可救房屋近火
陳永傑：量寬成勢 美元跌樓價升
廖偉強：第四波疫情是入市時機
布少明：再促政府「減辣」回應民意
李志成：疫下12月 樓市未轉冷
疫情衝擊 本月新盤銷情料急挫六成 分析：收緊限聚令 「發展商想推盤都推唔到」
12月首周末 新盤沽百伙按周跌70%
台式古早蛋糕店疫市拓展 不足半年開3店
體育用品店6.5萬租銅鑼灣舖 低舊約八成
SKYPARK開放戶業主損手45萬離場
尚悅‧嶺錄40放租盤 月租叫價8000起
名日．九肚山 處翠綠山麓 眺吐露港
南浪連續4月呎價企穩1.2萬
瑞士隆奧調查：亞洲超富關注可持續投資
環球經濟數據
prev
next
【明報專訊】（請看附圖）
[環球數據前瞻]
上 / 下一篇新聞
沈嘉偉伙私募CVC 瓜分「猿人」生意 五成溢價私有化I.T 料鋪路日後再上市
9年前2184萬購「猿人」成集團金蛋
銀行eDDA大戰 只是虛銀求存開端
陳茂波：政府來年凍結人手
回應原油寶事件 中行：認真落實監管措施
瑞銀胡一帆：中國GDP料15年翻倍 中資股投資機會多
貝萊德賽思：中國國債息趨穩 增投資吸引力
DWS Sean Taylor：看好明年股市 疫苗通脹存變數
瑞銀李智穎：網購大灣區帶動需求 看好物流龍頭
堅策：重建皇崗雙贏 應研搬遷貨櫃碼頭
內地洗潔液龍頭藍月亮遇新挑戰
早期投資者高瓴 近年新股戰績彪炳
專家之言．溫傑：升三四成宜先沽
專家之言．郭思治：毛利不尋常地高
香港寬頻：港網購比例有增長空間 無意與港視直接競爭 料一年內有盈利
HOME+聖誕推派對食物套餐
百勝中國：推自煮食品應對疫情
羅兵咸永道：居家工作下網絡事故急增
冰島藥企安沃泰克進軍中國仿製藥市場
5G物聯網興起 安領：網絡保安增機遇
港產新冠抗原快速測試 20分鐘知結果
伙化驗所 成社區檢測中心承辦商
張兆聰：奶源股候炒作 現牧隨時爆上
李澄幸：智能投資顧問非萬能
環球經濟數據
金子：大行唱好 小米牛證吼68516
劉思明：抽水潮拖累 恒指宜守20天線
蔡金強：電動三寶的瘋狂股市
許繹彬：大市料續處上落格局
謝偉銓：公營房屋存隱憂 私樓供應更緊張
趙海珠：歐元有機會雙向發展
謝紹榮：銀債回報有upside無downside
沈永年：選肇慶盤 自住投資標準有異
陸振輝：一句「別來無恙」勝過「千言萬語」
黃德几：醫思醫療增長潛力佳 候5.2元以下吸
陸振球：息口升利好 渣打形成上升通道
陸振球：聖誕鐘買匯豐之說 今年再起
林少陽：買到好股 要能堅持長揸
技術取勝：匯控處上升通道
李聲揚：Tesla的最後聖誕狂歡？
潘迪藍：貨幣政策料更鬆 亞債仍吸引
蘇沛豐：希望教育增長勁 倘破頸線上望2.8元
李順威：機構沽盤強勁 或估股市見頂
劉思明：火鍋旺季 頤海可博反彈
何啟聰：美團染藍反手沽 留意沽證25375
摩根大通亞洲：A股股價破頂 平保購19508
周顯：半世紀前漫畫掀爭奪戰
何國良：明年投資焦點：受惠結構趨勢股票
何濼生：抗疫救經濟要獎罰嚴明
王弼：弱美元 美股仍有錢途
曾淵滄：匯控渣打勢重新派息
湯文亮：明日大嶼遠水 仍可救房屋近火
陳永傑：量寬成勢 美元跌樓價升
廖偉強：第四波疫情是入市時機
布少明：再促政府「減辣」回應民意
李志成：疫下12月 樓市未轉冷
疫情衝擊 本月新盤銷情料急挫六成 分析：收緊限聚令 「發展商想推盤都推唔到」
12月首周末 新盤沽百伙按周跌70%
台式古早蛋糕店疫市拓展 不足半年開3店
體育用品店6.5萬租銅鑼灣舖 低舊約八成
SKYPARK開放戶業主損手45萬離場
尚悅‧嶺錄40放租盤 月租叫價8000起
名日．九肚山 處翠綠山麓 眺吐露港
南浪連續4月呎價企穩1.2萬
瑞士隆奧調查：亞洲超富關注可持續投資
沈嘉偉伙私募CVC 瓜分「猿人」生意 五成溢價私有化I.T 料鋪路日後再上市
9年前2184萬購「猿人」成集團金蛋
銀行eDDA大戰 只是虛銀求存開端
陳茂波：政府來年凍結人手
回應原油寶事件 中行：認真落實監管措施
瑞銀胡一帆：中國GDP料15年翻倍 中資股投資機會多
貝萊德賽思：中國國債息趨穩 增投資吸引力
DWS Sean Taylor：看好明年股市 疫苗通脹存變數
瑞銀李智穎：網購大灣區帶動需求 看好物流龍頭
堅策：重建皇崗雙贏 應研搬遷貨櫃碼頭
內地洗潔液龍頭藍月亮遇新挑戰
早期投資者高瓴 近年新股戰績彪炳
專家之言．溫傑：升三四成宜先沽
專家之言．郭思治：毛利不尋常地高
香港寬頻：港網購比例有增長空間 無意與港視直接競爭 料一年內有盈利
HOME+聖誕推派對食物套餐
百勝中國：推自煮食品應對疫情
羅兵咸永道：居家工作下網絡事故急增
冰島藥企安沃泰克進軍中國仿製藥市場
5G物聯網興起 安領：網絡保安增機遇
港產新冠抗原快速測試 20分鐘知結果
伙化驗所 成社區檢測中心承辦商
張兆聰：奶源股候炒作 現牧隨時爆上
李澄幸：智能投資顧問非萬能
金子：大行唱好 小米牛證吼68516
劉思明：抽水潮拖累 恒指宜守20天線
蔡金強：電動三寶的瘋狂股市
許繹彬：大市料續處上落格局
謝偉銓：公營房屋存隱憂 私樓供應更緊張
趙海珠：歐元有機會雙向發展
謝紹榮：銀債回報有upside無downside
沈永年：選肇慶盤 自住投資標準有異
陸振輝：一句「別來無恙」勝過「千言萬語」
黃德几：醫思醫療增長潛力佳 候5.2元以下吸
陸振球：息口升利好 渣打形成上升通道
陸振球：聖誕鐘買匯豐之說 今年再起
林少陽：買到好股 要能堅持長揸
技術取勝：匯控處上升通道
李聲揚：Tesla的最後聖誕狂歡？
潘迪藍：貨幣政策料更鬆 亞債仍吸引
蘇沛豐：希望教育增長勁 倘破頸線上望2.8元
李順威：機構沽盤強勁 或估股市見頂
劉思明：火鍋旺季 頤海可博反彈
何啟聰：美團染藍反手沽 留意沽證25375
摩根大通亞洲：A股股價破頂 平保購19508
周顯：半世紀前漫畫掀爭奪戰
何國良：明年投資焦點：受惠結構趨勢股票
何濼生：抗疫救經濟要獎罰嚴明
王弼：弱美元 美股仍有錢途
曾淵滄：匯控渣打勢重新派息
湯文亮：明日大嶼遠水 仍可救房屋近火
陳永傑：量寬成勢 美元跌樓價升
廖偉強：第四波疫情是入市時機
布少明：再促政府「減辣」回應民意
李志成：疫下12月 樓市未轉冷
疫情衝擊 本月新盤銷情料急挫六成 分析：收緊限聚令 「發展商想推盤都推唔到」
12月首周末 新盤沽百伙按周跌70%
台式古早蛋糕店疫市拓展 不足半年開3店
體育用品店6.5萬租銅鑼灣舖 低舊約八成
SKYPARK開放戶業主損手45萬離場
尚悅‧嶺錄40放租盤 月租叫價8000起
名日．九肚山 處翠綠山麓 眺吐露港
南浪連續4月呎價企穩1.2萬
瑞士隆奧調查：亞洲超富關注可持續投資
prev
next