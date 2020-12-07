經濟
李澄幸 理財信箱

李澄幸：智能投資顧問非萬能

【明報專訊】智能投資顧問，也被稱為機械人投資顧問（Robo Advisor），泛指以人工智能和大數據分析等技術作為基礎的投資顧問服務，用以分析及預測各類資產或市場的回報，並透過互聯網平台了解投資者的投資目標及風險承受水平，提供建議的投資組合。近年，智能投資顧問逐步興起，都多了不少個人投資者聽過，甚至用過這類型的平台或服務，筆者嘗試從以下幾個角度，逐一回應陳先生的問題。

理財態度整體規劃 不能完全解決

關於智能投資顧問是否可靠？筆者必須提醒投資者，現時互聯網平台眾多，打着互聯網、技術和創新的平台如雨後春筍，如果仍然記得幾年前內地的各種P2P平台最後如何「爆煲」，投資者更應學識保護自己。其實，這和使用傳統金融服務的原則一樣，就是先「防騙」，要確保平台持有相關的牌照，投入的資金有合規的託管，另外可了解平台的經營歷史及過去表現等。筆者先假設，陳先生所提及的平台是安全合規的，據觀察，不少智能投資顧問套用的是較通用的資產配置理論，輔以各類型的技術或數據分析，提供的建議投資組合一般都比較分散，所以對投資者來說，風險是相對可控的，換個角度說，應該是基本可靠。不過，值得一提的是在投資領域中，最基本涉及四條問題，分別是「買什麼？」、「幾時買？」、「投入幾多錢？」以及「幾時拿回錢？」智能投資顧問只能解決當中的部分問題，比如說「買什麼？」，但到底投入幾多錢而個人未來又有什麼用錢的需求，再進一步是其他理財問題，比如保障、面對跌市時的心理變化、財富傳承等等，似乎暫時都不能完全解決，特別是理財態度和整體財務規劃。

投資前宜保留6個月應急錢

其實，用什麼平台不是最重要，關鍵還是做好個人理財規劃，至少應該分清楚短中長期有機會用到的錢，知道錢的使用期限，自然可以更好地配置資產。陳先生針對性地問退休金的準備，以下是通用的意見供參考。保留約6個月的應急錢，餘下約70萬的資金都可以用於投資，可考慮採用股債均配的策略，假設可獲年均7％的回報，在複息效應下，用24年時間可增值至約350萬元，可以作為退休金的一部分。以上只是參考數字，當然需要連同強積金及定期儲蓄等，以及其他生活目標一併規劃，建議諮詢專業的財務策劃師，以獲取更適合自身情况的建議。

香港財務策劃師學會主席

[李澄幸 理財信箱]

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