經濟
張兆聰 穩增長百萬倉

張兆聰：奶源股候炒作 現牧隨時爆上

【明報專訊】上周恒指高位整固，但美股、日韓台股市續創新高。內部表現分化，經濟復蘇概念如有色金屬高位回落，疫情受害股明顯見資金追捧。市場不再是價值和動力股輪動，資金是部署明年炒作主題，內需股明顯強勢回升，上周最佳藍籌正是蒙牛（2319），一周升8%。市場一直較少留意乳業股，尤其是上游的奶源股，筆者覺得蒙牛旗下現代牧業（1117）有機會獲得重估。

恒指落後於全球大部分地區，倒不是價值股拖後腿，而是沒有外圍市場的強勢板塊半導體。美股五大半導體股全線創新高，日韓台在半導體的比重亦大，尤其後韓股的升勢有如火箭，三星電子過去一個月由6萬韓圜升至7.15萬韓圜，升幅幾近20%。港股狀况仍以板塊輪動為主，前周中資金融股、有色金屬股等強勢，上周則全線炒落後，先是匯控向上突破，之後科技股嘗試反彈，美團（3690）周五升4.7%，但部分原因是今天晉身藍籌。

回顧過去一個月，港股中最強的股份就是傳統優質金融股，匯控由33元升至44元，平保（2318）由80元升至接近98元，最先跑出的友邦（1299）和招行（3968）則高位整固，後市向上機會較大。

雖然上周五科技股回升，筆者仍較傾向強勢的傳統舊經濟股，事關復蘇是一個可以幻想的主題，而絕對估值還是較低。科技股近期的抽水潮是一個問題，短線升勢受到破壞，但市場似乎憂慮行業觸及天花板，各大巨頭對存量市場，大家燒錢互相撕殺。這個陰霾存在，就較難展開持續升浪。

中國人均消耗奶製品的數字一直低於其他國家，是乳業股的長期炒作主題。2012年至2016年全國消耗量維持上升勢頭，但17年及18年則下跌，結果早年大舉投資奶牛的上游股份都面對重大虧損。現代牧業由2013年高位4元以上，到今年疫情低點跌穿0.7元。

貨源歸邊 一旦市場追捧升勢特強

面對近年乳製品需求疲弱，乳牛數量持續下降。但面對疫情，下游的蒙牛和伊利以飲奶增強抵抗力來推廣，效果頗佳。供求此消彼長下，奶源市場出現微妙變化，5月起價格開始回升，從每公斤3.5元快速上漲至目前的4元，較最低位升14%，同比增長5%，扭轉下跌勢頭。

奶牛的擴產週期約為兩年（從牛犢到泌乳牛），國內奶牛數量在近幾年持續下降，即使立即擴產，至少需要等到2022年才能看到產量的擴張。就像過去兩年豬價上升，一展開升浪就勢不可當。當然，與豬肉不同，乳製品並非剛需，也有進口替代，加上下游市場寡頭壟斷，均限制了價格上升。

但這是幅度問題，而非方向問題。從近期各大品牌紛紛加大收購力度，就可見奶源成為了極具價值資源。先是蒙牛於今年7月宣布，行使全部認購權證，認購聖牧（1432）11.97億股，每股行使價0.33元，溢價約37.5%，持有集團17.8%成為中國聖牧單一最大股東，原大股東中國聖牧主席邵根夥所持股權攤薄後約為15.8%。9月份飛鶴（6186）拿下原生態（1431），10月則輪到伊利拿下紐西蘭恒天然在內地的全部牧場。

沽出ZOOM 買入半導體股ETF

各大巨頭都爭奪奶源，反映前景相當亮麗。作為全國最大的牧業龍頭，擁有26個乳牛牧場、超過23萬頭乳牛、年產奶量超過130萬噸，自然是首選。蒙牛是現代牧業最大股東，直接和間接持股比例合計58%，貨源亦歸邊，一旦為市場追捧，升勢會特別強勁。

百萬倉沽出ZOOM，買入20股半導體股ETF（SOXX）。

[張兆聰 穩增長百萬倉]

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