伙化驗所 成社區檢測中心承辦商

【明報專訊】除研發和生產多種新冠病毒測試產品之外，相達生物科技伙拍安球醫學化驗所成為政府荔景社區檢測中心承辦商，上月底開始，以每次240元為市民提供新冠病毒核糖核酸檢測服務。
對於新冠病毒核酸測試和抗原快速測試，相達生物科技創辦人招彥燾認為，兩者是互補關係，公司的核糖核酸測試的優點，是可以在樣本處理過程中，將病毒核糖核酸大幅純化和濃縮，提高準確率，由採樣到出報告，稍超過24小時。抗原測試準確率略低，但測試成本亦較低。
兩種測試並行 減高危行業不便
因此，他認為，政府若強制部分高危行業頻密地做新冠病毒核糖核酸測試，即使由政府承擔所有費用，仍然會影響這些行業的正常營運。所以，他建議可以兩種測試並行，例如每做一次核酸測試後，再做兩至三次抗原快速測試，然後循環。
另外，他指出，只要安排每名入場者先做抗原快速測試，人數不太多的貿易展、研討會和商務會議等可以恢復舉行，毋須取消或改成網上形式，減低部分行業受疫情的影響。
由年初至今，公司研發多種新冠病毒測試產品，已累積投資數百萬美元。以現時銷量估計，相信可在明年中收回研發成本，明年全年有望錄得盈利。但有藥廠表示，即將大量投產新冠病毒疫苗，招彥燾稱不擔心產品需求會因而下跌，因為全世界都會搶購新冠病毒疫苗，初期只限於高危行業或群體才會獲得注射。
他估計，香港要到明年底，才有七成至八成市民注射疫苗，而且還要看新冠疫苗有效期有多長。此外，在新冠病毒疫情爆發前，公司是研究以「液態活檢」技術來檢測各種癌症，將來新冠疫苗普及時，公司也可將大部分產能放回原來的業務上。