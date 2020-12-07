伙化驗所 成社區檢測中心承辦商

對於新冠病毒核酸測試和抗原快速測試，相達生物科技創辦人招彥燾認為，兩者是互補關係，公司的核糖核酸測試的優點，是可以在樣本處理過程中，將病毒核糖核酸大幅純化和濃縮，提高準確率，由採樣到出報告，稍超過24小時。抗原測試準確率略低，但測試成本亦較低。

兩種測試並行 減高危行業不便

因此，他認為，政府若強制部分高危行業頻密地做新冠病毒核糖核酸測試，即使由政府承擔所有費用，仍然會影響這些行業的正常營運。所以，他建議可以兩種測試並行，例如每做一次核酸測試後，再做兩至三次抗原快速測試，然後循環。

另外，他指出，只要安排每名入場者先做抗原快速測試，人數不太多的貿易展、研討會和商務會議等可以恢復舉行，毋須取消或改成網上形式，減低部分行業受疫情的影響。

由年初至今，公司研發多種新冠病毒測試產品，已累積投資數百萬美元。以現時銷量估計，相信可在明年中收回研發成本，明年全年有望錄得盈利。但有藥廠表示，即將大量投產新冠病毒疫苗，招彥燾稱不擔心產品需求會因而下跌，因為全世界都會搶購新冠病毒疫苗，初期只限於高危行業或群體才會獲得注射。

他估計，香港要到明年底，才有七成至八成市民注射疫苗，而且還要看新冠疫苗有效期有多長。此外，在新冠病毒疫情爆發前，公司是研究以「液態活檢」技術來檢測各種癌症，將來新冠疫苗普及時，公司也可將大部分產能放回原來的業務上。

[新經濟新天地]