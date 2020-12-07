5G物聯網興起 安領：網絡保安增機遇

廖銳霆解釋，隨着5G技術頻寬大增，愈來愈多裝置連接上網，網絡安全風險亦隨之增加，「未來在5G網絡下，遙距操控日漸普及，系統要如何確認用戶身分？」他稱，傳統網絡保安只集中資訊安全，遙距操控方面的保安相對缺乏，故看好該市場前景。

提供全面電郵安全保護服務

市民對網絡攻擊的概念，可能僅限於黑客、短信詐騙。廖銳霆稱，由於「性價比」較高，以及發展年期較長，電郵一直是黑客最常用的網絡攻擊方法。「黑客只要花少許時間和心思，將電郵設計精美，便可以將電郵發放予千百萬個目標對象。」公司去年推出雲端「安全即服務（security as a service）」平台劍達（Green Radar），為客戶提供全面的電郵安全保護。廖銳霆透露，目前劍達為約20萬個郵箱服務，客源來自各行各業，希望於未來一年可提升至100萬個。公司目前在香港及新加坡設立數據中心，不排除未來以合作方式，將版圖拓展至亞太其他地區。