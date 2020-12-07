冰島藥企安沃泰克進軍中國仿製藥市場

安沃泰克成立於2013年，創辦人Robert Wessman表示，公司的願景是建立一家全球領先的生物製藥公司，同時專注於治療重症和慢性病的生物仿製藥開發和商業化，最終目的是通過高質量的仿製藥，讓那些本來無力負擔貴價藥的患者重獲健康。

專注治療重症及慢性病仿製藥

除了中國，安沃泰克亦與美國、印度、德國、日本等當地藥企合作。Robert指出，中國作為第二大經濟體，對生物仿製藥需求龐大，但同時產業只是剛剛起步，具同等生產水平的市場競爭者較少，據估計，長春安沃的8種仿製藥，至2025年時中國市場的銷售規模可達到100億美元。

Robert雖未有透露旗下仿製藥何時在中國銷售，不過，長春安沃在長春市的生物製藥生產基地預期將於明年落成，為日後旗下仿製藥供應中國乃至全球市場作準備。同時，長春安沃上月亦已與中國最大藥企揚子江藥業建立獨家戰略合作伙伴關係，獨家負責8種仿製藥的商業化銷售工作。

曾傳研究上市 公司：長遠考慮方向

隨着業務的推進，Robert表示亦關注公司的融資需求。兩年前外電曾傳出安沃泰克欲來港上市的消息，對此，Robert回應指至今未有任何上市計劃，但亦不諱言長遠而言把公司上市會是一個考慮方向，屆時會選擇美國、亞洲還是歐洲，就要看哪兒可提升展現公司價值，但目前仍然言之尚早，強調未有任何計劃。而安沃泰克成以來，已獲得不少基礎投資者注資，包括美國私募基金CVC、淡馬錫投資基金等，股東背景雄厚。