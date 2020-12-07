羅兵咸永道：居家工作下網絡事故急增

虛擬私人網絡（VPN）是員工在家工作增加公司攻擊點的例子，VPN用於連接家居和公司私人網絡，早前有黑客利用VPN的漏洞，成功經此進入了900間企業偷取資料和金錢，以此進行勒索，其中包括了香港企業。他近期較新興的黑客攻擊手法，在公司系統盜取資料，然後將之放在網上向公司勒索，較以往使用自動的勒索軟件更難處理。

使用雙重認證登入 可大為提升安全

在家工作模式已出現9個月，顏國定指今年初剛開始時，公司即使過去未有準備，因應疫情也需急於實行，所以出現不少保安漏洞。不過現時則已改善不少，至少在保安意識已有所提升，例如為進入視像會議加上密碼，避免以往黑客可隨意進入搗亂情况發生。

另外，現時在全球疫情下，員工出差的機會不多，所以企業可以限制只有香港的IP才能登入系統，防止來自海外的攻擊，再加上員工使用雙重認證登入系統，已可大為提升安全。