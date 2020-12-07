經濟

百勝中國：推自煮食品應對疫情

【明報專訊】內地去年底開始爆發新冠病毒肺炎，其間曾限制餐飲行業停業，在中國經營肯德基、必勝客等多個餐飲品牌的百勝中國（9987）首席執行官屈翠容受訪時表示，門市營業難免受到影響，但集團早已開始數碼化營運，疫情未有影響新產品研發，集團也加快推出自煮食品，認為品牌「不應設有框架」，對第四季持審慎樂觀看法。

第三季外帶及外送佔銷售逾半

屈翠容指出，疫情最嚴重的時期最多有35%餐廳停業，主要是位於是武漢、湖北及其他鄰近省份，而全國各地亦有不同程度的關店。餐飲算是傳統行業，不過集團早在4年多前已致力數碼化，算是行業龍頭，數字技術轉型在疫情期間明顯加快，第三季外帶及外送已佔銷售一半以上，可保障生意表現。

疫情下新念頭 推出「生牛扒外送」

她稱，現時生意未完全恢復，疫情亦有一些不確定因素，會審慎應對今年冬天挑戰，加上仍有旅遊限制，尤其對國際機場影響更大，第三季交通樞紐的餐廳生意恢復約70%。不過疫情同時亦令品牌萌生許多新念頭，例如必勝客推出「生牛扒外送」，以及集團的「企業送」服務，為逾萬家企業合作，企業可為員工點餐時提供補貼等，現時銷售額已超過1億元人民幣。她表示，會員制亦是集團策略重要一環，截至今年9月底止，集團合計有逾2.85億會員，貢獻約60%系統銷售額。疫情期間集團減少廣告，同時推出不少新品，正是在會員間推廣，成本較低但表現良好。

屈翠容指出，想到家居消費場景增加，一直有意有想法發展自煮食品，今次正是機會向前走一步作推廣。例如深受年輕人歡迎的螺螄粉，由於味道太重不適合堂食，因此肯德基推出自煮包，猶如「高級即食麵」方便食用，另亦有出售人蔘雞湯。她認為，不應該自己為自己設立框架，肯德基、必勝客一年可推出逾400種新產品，務求做到客人每次光顧都有新品。她又舉例，肯德基早前推出「和牛漢堡」，價格約30多元人民幣，比起普遍和牛餐品更加便宜抵食，笑言可為客人送上「小確幸」。

她對第四季行業表現持審慎樂觀看法，指會確保員工及顧客的安全，做好產品創新。屈翠容又指出，雖然面對很多挑戰，今年仍預計將開設逾900間新店，店舖將努力控制成本，包括縮細店舖面積及改善投資成本結構，例如設備更為靈活。

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