香港寬頻：港網購比例有增長空間 無意與港視直接競爭 料一年內有盈利

明報記者 陳麗歡

根據政府數據，去年香港電商僅佔整體零售的5.7％；而以過去12個月數據計，HKTVmall近月則佔香港零售約2%左右。楊主光稱，HOME+旨在於「其餘94.3％」市場分一杯羹。他坦言，無意和「老友記」王維基競爭，「（HKTVmall）經歷五年多努力，能達至今天成果是應得的」。楊主光表示，HOME+會以低成本方式營運，不會成立車隊，而O2O（線上到線下）商店數量亦不會太多，只會覆蓋目前自提點未能觸及的地區。楊主光表示，近期租金下跌，或會和業主商議，將目前O2O商店由5間擴展至8間，自提點則會由目前70個，於年底擴展至超過100個。

指HOME+首年環境較港視當年好

楊主光提到，不擔心疫情過後生意額會減少，因目前的香港的網購市場已漸趨成熟，指首年HOME+營運環境較港視當年為好，預期一年後可達至盈利，另需要兩年過渡起步階段。

經營宗旨 薄利多銷

楊主光表示，HOME+的經營宗旨為薄利多銷，目前優先考慮的是增加在品牌於市場的知名度和滲透率，以及增加市佔率。楊主光稱，會「不惜工本」投放資金於平台上，但承諾不會影響香港寬頻明年派息的增值指標。不過，他指目前公司處於起步階段，至少需要三個月才能準確預計HOME+未來發展數據。

HOME+提倡以「共享經濟」形式經營，行政總裁林嘉玲表示，期望與商戶深層次合作，例如提供合作優惠和由合作企業作自取點等。楊主光舉例指，為平台提供物流服務的嘉里物流（0636）是良好的合作伙伴，嘉里亦於其市場推廣HOME+平台，達至互助互利。

推出兩星期 400個品牌參與

平台推出兩星期， 已有400個品牌參與，產品類型達3200種以上。林嘉玲透露，除普 通企業產品外，平台更包括小商戶、非牟利機構和社企產品，更預計三個月後平台的品牌數量，會增至目前的10陪。林嘉玲指出，會為小商戶和社企考量，於分成方面具商議空間。她指，若小商戶和社企不需HOME+提供送貨服務，分成可低至10%。