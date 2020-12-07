早期投資者高瓴 近年新股戰績彪炳

高瓴入股 撮合京東合作

新股的基投陣容，向來對首掛股價表現有一定參考作用，但今次藍月亮上市焦點非落於此，而是早成為公司股東的高瓴資本。高瓴資本於2010年已投資藍月亮，透過HCM持股10%，成為藍月亮最大的外部股東，僅次於創辦人羅秋平及其妻子共持股88.92%，而且投資至今長達10年之久。而高瓴投資了京東（9618）的關係 ，更牽線讓藍月亮與其合作至今，對後者開拓電商渠道定奠下根基。事實上，在今年雙11等電商購物節，藍月亮在多個電商平台銷量都排行前3名。

近年高瓴資本於新股市場戰績彪炳，今年有其加持的新股，表現都相當強勁，甚有點石成金的味道。今年最成功例子當然數到不少生物科技股，例如首掛分別升七成及接近1倍的沛嘉（9996）及康基（9997）都經自其手，而科技龍頭如京東及美團（3690）亦是其傑作。

至於包銷商方面，美銀、中金和花旗為藍月亮聯席保薦人。中金和花旗近兩年於新股市場同樣不錯，就在不久之前9月時首掛升86％的明源雲（0909），便出自兩間大行的合作。

值得一提的是，高瓴亦有份投資明源雲，且看三者聯手能否再迎一隻爆升新股。

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