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堅策：重建皇崗雙贏 應研搬遷貨櫃碼頭

【明報專訊】上文瑞銀李智穎看好物流股，不過在香港物流業發揮重要角色的葵涌貨櫃碼頭，其全球貨運排名近年不斷下跌，也有政策研究機構認為應將該碼頭搬遷，反可提升營運效率和改建為大量房屋，地盡其用。

堅策研究中心顧問劉培榮（圖）表示，特首林鄭月娥在今年《施政報告》用了不少篇幅闡述覓地建屋方法，包括重建皇崗口岸釋放邊境土地用作發展。他建議政府可藉此思維積極研究重新規劃及重置現有大型基礎設施，例如搬遷葵涌貨櫃碼頭，然後規劃作房屋用途。

劉培榮表示，施政報告提出，嘗試研究將個別現有土地設施重新規劃及重建，從而增加房屋供應，例如有55年歷史的石硤尾大坑西新邨，將進行重建，單位數目由目前1600個，大幅增加到3300個。他認為，大坑西邨面積雖然不大，但重建後可提供的單位數目卻增加一倍，這便是地盡其用的例子。

釋放落馬洲用地建屋 利跨境工作人士需要

施政報告又提到，皇崗口岸原址重建新口岸，位處深圳的新皇崗口岸預計2022年落成，並採取「一地兩檢」安排，從而釋放香港落馬洲管制站超過20公頃作其他用途。劉培榮認為，這是施政報告其中一個大亮點，釋出來的相關土地，部分適合規劃作房屋用途，相信能照顧到經常跨境工作人士的需要。他亦認為，深港兩地政府亦可探討重建羅湖口岸，並實施類似的「一地兩檢」安排，以釋放更多香港邊境土地，作房屋及其他發展。

除了邊境口岸之外，劉培榮表示，佔地380公頃（連同100公頃港口後勤用地）的葵涌貨櫃碼頭亦應積極考慮搬遷重置，以釋放珍貴的市中心土地，「土地供應專責小組早年亦曾研究搬遷葵涌貨櫃碼頭的可行性，但社會未見有深入的討論，反觀我們的競爭對手新加坡，早在2013年便公布將市中心南段的丹戎巴葛、吉寶、布拉尼、巴西班讓等多個貨櫃碼頭，搬遷到位於西邊的大士港，透過碼頭整合，增加港口效率及競爭力，同時釋放更多市中心珍貴土地作房屋及其他用途。」

重置葵涌碼頭 建屋助市民能安居樂業

劉培榮表示，重置碼頭的概念，同時可適用於香港。他解釋，林鄭月娥決心推進明日大嶼計劃，港府值得深入研究將葵涌貨櫃碼頭搬遷往大嶼山，「葵涌貨櫃碼頭位於市區，不用再花公帑興建接駁道路，而且土地已經平整，可以在較短時間內興建一個供數以千計家庭居住的新社區，令更多有需要的市民能安居樂業」。

另外，由《亞洲週刊》和一國兩制青年論壇合辦的「十四五規劃經濟前瞻網上證書課程」，專家將就物流、金融、創新科技等議題逐一發表意見，報名可掃QR code或登入以下連結：www.yzzk.com/events/yzzk_octsyf

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