經濟
封面故事

瑞銀李智穎：網購大灣區帶動需求 看好物流龍頭

【明報專訊】瑞銀財富管理投資總監辦公室香港股票主管李智穎表示，今年以來內地及本港先後爆發新冠病毒疫情，令網上購物愈來愈普及，加上本港日後料與大灣區加快融合，亦為區內物流股帶來更多發展機會，值得留意。另外，隨着第五代流動電話（5G）在本港將廣泛應用，帶動數據中心需求，李指出本港有關工業用地供應並不多，地價看漲。

明報記者 葉創成 陸振球

李智穎指出，年初至今疫情對本港物業的需求有不同影響，例如在家工作令寫字樓需求下跌、網購興起令購物商場需求減少，惟網購對高端物流中心等工業用地需求卻屬正面，而本港符合要求要興建高端物流中心的工業用地向來不多，屬奇貨可居。

除了疫情外，亦有其他結構性趨勢影響不同物業的需求，當中，李智穎指出，本港及內地、特別是大灣區經濟加快融合發展，提升高端物流中心等工業用地的需求，亦為在兩地經營物流的服務商帶來增長機會。

高端物流一條龍 龍頭股有優勢

根據彭博數據，本港多間上市的物流或物流地產股今年以來股價表現理想（見表），雖然李智穎不評論個別公司，惟她指出有三大理由可看好該行業的龍頭股：

「第一，不論本港、大灣區或內地物流市場近年已出現整合，市場集中度提高，即是說，已出現某些龍頭企業；第二，雖然市場對高端物流中心的需求愈來愈大，但本港現可作此用途的工業土地並不多，龍頭企業若早已擁有這些土地便有優勢；第三，物流公司提供倉庫儲存及運輸配送等一條龍服務屬大勢所趨，而龍頭企業早已這樣做，可謂搶得先機。綜合而言，龍頭物流股今年增長因為疫情加快，由於行業增長屬大趨勢，故即使疫情過後，這些公司的增長動力仍可望持續。」

5G帶動數據中心需求 工業用地升價

至於全球另一發展趨勢，則是5G普及，李智穎指出，數據中心的需求因此與日俱增，亦提升有關工業用地價值。事實上，中移動（0941）今年7月以56億元投得可建樓面達94萬平方呎的火炭工業地，為本港歷來最貴的工業地皮，每平方呎樓面地價5967元，將發展成數據中心。

[封面故事]

相關字詞﹕工業用地 數據中心 大灣區 物流股 瑞銀財富管理投資總監辦公室香港股票主管李智穎

上 / 下一篇新聞

沈嘉偉伙私募CVC 瓜分「猿人」生意 五成溢價私有化I.T 料鋪路日後再上市
沈嘉偉伙私募CVC 瓜分「猿人」生意 五成溢價私有化I.T 料鋪路日後再上市
9年前2184萬購「猿人」成集團金蛋
9年前2184萬購「猿人」成集團金蛋
銀行eDDA大戰 只是虛銀求存開端
銀行eDDA大戰 只是虛銀求存開端
陳茂波：政府來年凍結人手
陳茂波：政府來年凍結人手
回應原油寶事件 中行：認真落實監管措施
回應原油寶事件 中行：認真落實監管措施
瑞銀胡一帆：中國GDP料15年翻倍 中資股投資機會多
瑞銀胡一帆：中國GDP料15年翻倍 中資股投資機會多
貝萊德賽思：中國國債息趨穩 增投資吸引力
貝萊德賽思：中國國債息趨穩 增投資吸引力
DWS Sean Taylor：看好明年股市 疫苗通脹存變數
DWS Sean Taylor：看好明年股市 疫苗通脹存變數
堅策：重建皇崗雙贏 應研搬遷貨櫃碼頭
堅策：重建皇崗雙贏 應研搬遷貨櫃碼頭
內地洗潔液龍頭藍月亮遇新挑戰
內地洗潔液龍頭藍月亮遇新挑戰
早期投資者高瓴 近年新股戰績彪炳
早期投資者高瓴 近年新股戰績彪炳
專家之言．溫傑：升三四成宜先沽
專家之言．溫傑：升三四成宜先沽
專家之言．郭思治：毛利不尋常地高
專家之言．郭思治：毛利不尋常地高
香港寬頻：港網購比例有增長空間 無意與港視直接競爭 料一年內有盈利
香港寬頻：港網購比例有增長空間 無意與港視直接競爭 料一年內有盈利
HOME+聖誕推派對食物套餐
HOME+聖誕推派對食物套餐
百勝中國：推自煮食品應對疫情
百勝中國：推自煮食品應對疫情
羅兵咸永道：居家工作下網絡事故急增
羅兵咸永道：居家工作下網絡事故急增
冰島藥企安沃泰克進軍中國仿製藥市場
冰島藥企安沃泰克進軍中國仿製藥市場
5G物聯網興起 安領：網絡保安增機遇
5G物聯網興起 安領：網絡保安增機遇
港產新冠抗原快速測試 20分鐘知結果
港產新冠抗原快速測試 20分鐘知結果
伙化驗所 成社區檢測中心承辦商
伙化驗所 成社區檢測中心承辦商
張兆聰：奶源股候炒作 現牧隨時爆上
張兆聰：奶源股候炒作 現牧隨時爆上
李澄幸：智能投資顧問非萬能
李澄幸：智能投資顧問非萬能
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：大行唱好 小米牛證吼68516
金子：大行唱好 小米牛證吼68516
劉思明：抽水潮拖累 恒指宜守20天線
劉思明：抽水潮拖累 恒指宜守20天線
蔡金強：電動三寶的瘋狂股市
蔡金強：電動三寶的瘋狂股市
許繹彬：大市料續處上落格局
許繹彬：大市料續處上落格局
謝偉銓：公營房屋存隱憂 私樓供應更緊張
謝偉銓：公營房屋存隱憂 私樓供應更緊張
趙海珠：歐元有機會雙向發展
趙海珠：歐元有機會雙向發展
謝紹榮：銀債回報有upside無downside
謝紹榮：銀債回報有upside無downside
沈永年：選肇慶盤 自住投資標準有異
沈永年：選肇慶盤 自住投資標準有異
陸振輝：一句「別來無恙」勝過「千言萬語」
陸振輝：一句「別來無恙」勝過「千言萬語」
黃德几：醫思醫療增長潛力佳 候5.2元以下吸
黃德几：醫思醫療增長潛力佳 候5.2元以下吸
陸振球：息口升利好 渣打形成上升通道
陸振球：息口升利好 渣打形成上升通道
陸振球：聖誕鐘買匯豐之說 今年再起
陸振球：聖誕鐘買匯豐之說 今年再起
林少陽：買到好股 要能堅持長揸
林少陽：買到好股 要能堅持長揸
技術取勝：匯控處上升通道
技術取勝：匯控處上升通道
李聲揚：Tesla的最後聖誕狂歡？
李聲揚：Tesla的最後聖誕狂歡？
潘迪藍：貨幣政策料更鬆 亞債仍吸引
潘迪藍：貨幣政策料更鬆 亞債仍吸引
蘇沛豐：希望教育增長勁 倘破頸線上望2.8元
蘇沛豐：希望教育增長勁 倘破頸線上望2.8元
李順威：機構沽盤強勁 或估股市見頂
李順威：機構沽盤強勁 或估股市見頂
劉思明：火鍋旺季 頤海可博反彈
劉思明：火鍋旺季 頤海可博反彈
何啟聰：美團染藍反手沽 留意沽證25375
何啟聰：美團染藍反手沽 留意沽證25375
摩根大通亞洲：A股股價破頂 平保購19508
摩根大通亞洲：A股股價破頂 平保購19508
周顯：半世紀前漫畫掀爭奪戰
周顯：半世紀前漫畫掀爭奪戰
何國良：明年投資焦點：受惠結構趨勢股票
何國良：明年投資焦點：受惠結構趨勢股票
何濼生：抗疫救經濟要獎罰嚴明
何濼生：抗疫救經濟要獎罰嚴明
王弼：弱美元 美股仍有錢途
王弼：弱美元 美股仍有錢途
曾淵滄：匯控渣打勢重新派息
曾淵滄：匯控渣打勢重新派息
湯文亮：明日大嶼遠水 仍可救房屋近火
湯文亮：明日大嶼遠水 仍可救房屋近火
陳永傑：量寬成勢 美元跌樓價升
陳永傑：量寬成勢 美元跌樓價升
廖偉強：第四波疫情是入市時機
廖偉強：第四波疫情是入市時機
布少明：再促政府「減辣」回應民意
布少明：再促政府「減辣」回應民意
李志成：疫下12月 樓市未轉冷
李志成：疫下12月 樓市未轉冷
疫情衝擊 本月新盤銷情料急挫六成 分析：收緊限聚令 「發展商想推盤都推唔到」
疫情衝擊 本月新盤銷情料急挫六成 分析：收緊限聚令 「發展商想推盤都推唔到」
12月首周末 新盤沽百伙按周跌70%
12月首周末 新盤沽百伙按周跌70%
台式古早蛋糕店疫市拓展 不足半年開3店
台式古早蛋糕店疫市拓展 不足半年開3店
體育用品店6.5萬租銅鑼灣舖 低舊約八成
體育用品店6.5萬租銅鑼灣舖 低舊約八成
SKYPARK開放戶業主損手45萬離場
SKYPARK開放戶業主損手45萬離場
尚悅‧嶺錄40放租盤 月租叫價8000起
尚悅‧嶺錄40放租盤 月租叫價8000起
名日．九肚山 處翠綠山麓 眺吐露港
名日．九肚山 處翠綠山麓 眺吐露港
南浪連續4月呎價企穩1.2萬
南浪連續4月呎價企穩1.2萬
瑞士隆奧調查：亞洲超富關注可持續投資
瑞士隆奧調查：亞洲超富關注可持續投資