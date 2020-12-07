瑞銀李智穎：網購大灣區帶動需求 看好物流龍頭

明報記者 葉創成 陸振球

李智穎指出，年初至今疫情對本港物業的需求有不同影響，例如在家工作令寫字樓需求下跌、網購興起令購物商場需求減少，惟網購對高端物流中心等工業用地需求卻屬正面，而本港符合要求要興建高端物流中心的工業用地向來不多，屬奇貨可居。

除了疫情外，亦有其他結構性趨勢影響不同物業的需求，當中，李智穎指出，本港及內地、特別是大灣區經濟加快融合發展，提升高端物流中心等工業用地的需求，亦為在兩地經營物流的服務商帶來增長機會。

高端物流一條龍 龍頭股有優勢

根據彭博數據，本港多間上市的物流或物流地產股今年以來股價表現理想（見表），雖然李智穎不評論個別公司，惟她指出有三大理由可看好該行業的龍頭股：

「第一，不論本港、大灣區或內地物流市場近年已出現整合，市場集中度提高，即是說，已出現某些龍頭企業；第二，雖然市場對高端物流中心的需求愈來愈大，但本港現可作此用途的工業土地並不多，龍頭企業若早已擁有這些土地便有優勢；第三，物流公司提供倉庫儲存及運輸配送等一條龍服務屬大勢所趨，而龍頭企業早已這樣做，可謂搶得先機。綜合而言，龍頭物流股今年增長因為疫情加快，由於行業增長屬大趨勢，故即使疫情過後，這些公司的增長動力仍可望持續。」

5G帶動數據中心需求 工業用地升價

至於全球另一發展趨勢，則是5G普及，李智穎指出，數據中心的需求因此與日俱增，亦提升有關工業用地價值。事實上，中移動（0941）今年7月以56億元投得可建樓面達94萬平方呎的火炭工業地，為本港歷來最貴的工業地皮，每平方呎樓面地價5967元，將發展成數據中心。

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