瑞銀胡一帆：中國GDP料15年翻倍 中資股投資機會多

明報記者 葉創成

2020年轉眼已踏入倒數一個月，在去年《Money Monday》最後一期封面故事（第230期、去年12月30日出版），瑞銀財富管理胡一帆指出，內地個別電動車電池企業近來生產技術出現突破，已成為全球行業的新標準，業務發展理想，記者當時因此點評的比亞迪（1211）及寧德時代（深：300750）今年以來股價分別勁升351.7%及134.7%，前者更屬恒生綜合中型股指數表現最佳成分股。珠玉在前，今期封面故事再邀請胡一帆分析2021年投資中資股的賺錢機會。

胡一帆引述國家主席習近平9月22日在紐約舉行的聯合國大會上發表的演說，指「這場疫情啟示我們，人類需要一場自我革命，加快形成綠色發展和生活方式，建設生態文明和美麗地球」，因此他承諾「中國二氧化碳排放力爭於2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現碳中和（編按：即二氧化碳淨排放量為零）」。

中國9月訂減排時間表 新能源股爆升

中國目前是世界上最大的二氧化碳排放國，排放量佔全球約28%，排第二及第三的美國及歐盟分別佔14%及10%。瑞銀財富管理李智穎分析，該行預測中國可如期實現在2030年碳排放見頂的時間表（圖1），而在此過程中，料會拉動再生能源供應鏈眾多上市公司；而且歐盟亦已制定2050年實現碳中和的目標，而中國近年有不少太陽能板出口至歐盟國家，有關需求亦會因此增加，「（中國新能源公司在）環球市場份額亦是重要的，不止是看中國本土及亞洲的需求」。

事實上，自從9月22日習近平作出中國在2030年前碳排放見頂及2060年前碳中和的承諾後，過去兩個半月不單止比亞迪及寧德時代等電動車相關股向好，整體新能源板塊亦表現突出，在本港上市的風電股龍源電力（0916）、太陽能股保利協鑫（3800）及陽光能源（0757），以及Global X中國潔淨能源ETF（2809）價格均向好（見表）。

習近平訂2035年遠景目標 年均GDP增4.7%

另外，根據上月3日公布《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標的建議》，習近平認為，從經濟發展能力和條件看，中國經濟有希望、有潛力保持長期平穩發展，到「十四五」末達到現行高收入國家標準、到2035年實現經濟經濟總量或人均收入翻一番，是完全有可能的。

胡一帆分析，按照習近平上述提出2035年GDP翻一番的目標，意味中國經濟在未來15年每年平均增長4.7%，當中可分為三個階段，2021年至2025年「十四五」期間年均增長5%至5.5%，2026年至2030年年均增長4.5%至5%，2031年至2035年年均增長4%至4.5%。換言之，中國經濟不止本季可望按年增長逾5.5%，帶動全年增長2.1%，成為全球唯一錄得正增長的主要經濟體，而且預期中國經濟增長動力在未來15年仍會持續，10至15年後成為全球最大經濟體。

料美續對華施壓 中國增長靠雙循環

至於中國經濟增長動力何在呢？胡一帆指出，中國經濟今後更重視高質量增長及可持續增長，「十四五規劃」已提出科技創新及「雙循環」（以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進）等兩大方向，當中，她認為目前要特別留意雙循環政策。她解釋，即使拜登取代特朗普於明年1月出任美國總統，美國對中國的壓力料仍會維持不變，只是施壓的方式有所不同而已，「拜登是一個多邊主義者，預期拜登會更積極聯同盟友向中國施壓，不止在貿易上，而且也在包括科技、金融及地緣政治等領域；所以對中國來說，也會充分體驗到外部的壓力，於是便要促進內循環，即是要釋放內需及重整供應鏈，同時亦強調外循環，要加快改革開放，進一步對外合作」。

東盟於今年已取代歐盟成為中國最大的貿易伙伴（圖2），胡一帆認為，中國與東盟10國、日本、韓國、澳洲及新西蘭等，15個國家在上月15日簽署《區域全面經濟伙伴關係協定（RCEP）》，便是加快改革開放及對外合作的明證。

上月簽訂RCEP 助供應鏈保留亞太

胡一帆解釋，RCEP有兩大重要影響，第一是簽訂的15個國家之間在未來10年將逐步實現零關稅；第二是在「原產地規劃」方面達成了重要共識（編按：原產地證書是企業享受優惠關稅的憑證，RCEP在協定區域使用累積原則，產品原產地價值成分在15個成員國構成的區域內可累積，任何一方的價值成分都會被考慮在內，顯著提高了協定優惠稅率利用率；例如含有日本進口原料的越南產品出口至中國，經過區域價值累積後，將可能被認定RCEP區域原產，享受優惠關稅），有利把供應鏈保留在亞太區內。

「我們看到疫情後中國的產業鏈非常穩定，中國經濟非常有彈性，製造業具備相當競爭優勢，所以在中國設有生產基地的外資企業即使要分散投資，也是採用『中國+1』的策略，在中國製造以外加找一個後備國家。」

明年美元料續弱 增中國股匯債吸引力

在中國經濟當前、明年及長線向好的前提下，胡一帆強調，中國資產的吸引力屬顯然易見，即使今年3月中下旬以來中資股股價已上升不少，未來仍有不少投資機會，「我們預期明年股市會進一步向上，原因是經濟向好、企業盈利復蘇，政策繼續支持」。

除了中資股外，胡一帆指出，目前中國債市對國際投資者亦有吸引力。她解釋，中國10年期國債孳息率現高達3.3厘，較美國同年期國債高逾2厘，而且全球現有17萬億美元債券屬負收益率，具備明顯息差優勢；加上美國現仍面對貿易財政雙赤字的問題，料美元匯價明年仍會偏軟，有利人民幣匯價繼續有好表現。

[封面故事]