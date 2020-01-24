瑞銀胡一帆：中國GDP料15年翻倍 中資股投資機會多

【明報專訊】雖然恒指上周微跌58點，惟人民幣在岸價及滬深300指數分別升至2年半及5年半高位，中國10年期國債孳息率亦於3.3厘靠穩，中國股債匯均向好，今期封面故事由各大專家分析最新形勢。瑞銀財富管理亞太區投資總監及首席中國經濟學家胡一帆認為，中國GDP規模至2035年料再翻一番，即未來15年每年平均增長4.7%，中國股市明年以至長線仍有很多投資機會；DWS亞太區投資總監Sean Taylor亦看好中國以至全球股市，但提醒要留意新冠疫苗成效遜預期及通脹意外升溫等風險；貝萊德亞洲信貸團隊主管賽思（Neeraj Seth）料中國國債孳息率短期趨於穩定，有吸引力。另外，瑞銀財富管理投資總監辦公室香港股票主管李智穎則看好物流相關股份。
明報記者 葉創成
2020年轉眼已踏入倒數一個月，在去年《Money Monday》最後一期封面故事（第230期、去年12月30日出版），瑞銀財富管理胡一帆指出，內地個別電動車電池企業近來生產技術出現突破，已成為全球行業的新標準，業務發展理想，記者當時因此點評的比亞迪（1211）及寧德時代（深：300750）今年以來股價分別勁升351.7%及134.7%，前者更屬恒生綜合中型股指數表現最佳成分股。珠玉在前，今期封面故事再邀請胡一帆分析2021年投資中資股的賺錢機會。
胡一帆引述國家主席習近平9月22日在紐約舉行的聯合國大會上發表的演說，指「這場疫情啟示我們，人類需要一場自我革命，加快形成綠色發展和生活方式，建設生態文明和美麗地球」，因此他承諾「中國二氧化碳排放力爭於2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現碳中和（編按：即二氧化碳淨排放量為零）」。
中國9月訂減排時間表 新能源股爆升
中國目前是世界上最大的二氧化碳排放國，排放量佔全球約28%，排第二及第三的美國及歐盟分別佔14%及10%。瑞銀財富管理李智穎分析，該行預測中國可如期實現在2030年碳排放見頂的時間表（圖1），而在此過程中，料會拉動再生能源供應鏈眾多上市公司；而且歐盟亦已制定2050年實現碳中和的目標，而中國近年有不少太陽能板出口至歐盟國家，有關需求亦會因此增加，「（中國新能源公司在）環球市場份額亦是重要的，不止是看中國本土及亞洲的需求」。
事實上，自從9月22日習近平作出中國在2030年前碳排放見頂及2060年前碳中和的承諾後，過去兩個半月不單止比亞迪及寧德時代等電動車相關股向好，整體新能源板塊亦表現突出，在本港上市的風電股龍源電力（0916）、太陽能股保利協鑫（3800）及陽光能源（0757），以及Global X中國潔淨能源ETF（2809）價格均向好（見表）。
習近平訂2035年遠景目標 年均GDP增4.7%
另外，根據上月3日公布《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標的建議》，習近平認為，從經濟發展能力和條件看，中國經濟有希望、有潛力保持長期平穩發展，到「十四五」末達到現行高收入國家標準、到2035年實現經濟經濟總量或人均收入翻一番，是完全有可能的。
胡一帆分析，按照習近平上述提出2035年GDP翻一番的目標，意味中國經濟在未來15年每年平均增長4.7%，當中可分為三個階段，2021年至2025年「十四五」期間年均增長5%至5.5%，2026年至2030年年均增長4.5%至5%，2031年至2035年年均增長4%至4.5%。換言之，中國經濟不止本季可望按年增長逾5.5%，帶動全年增長2.1%，成為全球唯一錄得正增長的主要經濟體，而且預期中國經濟增長動力在未來15年仍會持續，10至15年後成為全球最大經濟體。
料美續對華施壓 中國增長靠雙循環
至於中國經濟增長動力何在呢？胡一帆指出，中國經濟今後更重視高質量增長及可持續增長，「十四五規劃」已提出科技創新及「雙循環」（以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進）等兩大方向，當中，她認為目前要特別留意雙循環政策。她解釋，即使拜登取代特朗普於明年1月出任美國總統，美國對中國的壓力料仍會維持不變，只是施壓的方式有所不同而已，「拜登是一個多邊主義者，預期拜登會更積極聯同盟友向中國施壓，不止在貿易上，而且也在包括科技、金融及地緣政治等領域；所以對中國來說，也會充分體驗到外部的壓力，於是便要促進內循環，即是要釋放內需及重整供應鏈，同時亦強調外循環，要加快改革開放，進一步對外合作」。
東盟於今年已取代歐盟成為中國最大的貿易伙伴（圖2），胡一帆認為，中國與東盟10國、日本、韓國、澳洲及新西蘭等，15個國家在上月15日簽署《區域全面經濟伙伴關係協定（RCEP）》，便是加快改革開放及對外合作的明證。
上月簽訂RCEP 助供應鏈保留亞太
胡一帆解釋，RCEP有兩大重要影響，第一是簽訂的15個國家之間在未來10年將逐步實現零關稅；第二是在「原產地規劃」方面達成了重要共識（編按：原產地證書是企業享受優惠關稅的憑證，RCEP在協定區域使用累積原則，產品原產地價值成分在15個成員國構成的區域內可累積，任何一方的價值成分都會被考慮在內，顯著提高了協定優惠稅率利用率；例如含有日本進口原料的越南產品出口至中國，經過區域價值累積後，將可能被認定RCEP區域原產，享受優惠關稅），有利把供應鏈保留在亞太區內。
「我們看到疫情後中國的產業鏈非常穩定，中國經濟非常有彈性，製造業具備相當競爭優勢，所以在中國設有生產基地的外資企業即使要分散投資，也是採用『中國+1』的策略，在中國製造以外加找一個後備國家。」
明年美元料續弱 增中國股匯債吸引力
在中國經濟當前、明年及長線向好的前提下，胡一帆強調，中國資產的吸引力屬顯然易見，即使今年3月中下旬以來中資股股價已上升不少，未來仍有不少投資機會，「我們預期明年股市會進一步向上，原因是經濟向好、企業盈利復蘇，政策繼續支持」。
除了中資股外，胡一帆指出，目前中國債市對國際投資者亦有吸引力。她解釋，中國10年期國債孳息率現高達3.3厘，較美國同年期國債高逾2厘，而且全球現有17萬億美元債券屬負收益率，具備明顯息差優勢；加上美國現仍面對貿易財政雙赤字的問題，料美元匯價明年仍會偏軟，有利人民幣匯價繼續有好表現。