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銀行eDDA大戰 只是虛銀求存開端

【明報專訊】本港首家虛擬銀行在今年初正式開業，業界早料到虛銀與傳統銀行之間會展開「大戰」，卻沒料到轉帳服務會成為雙方紛爭的風眼。虛擬銀行不滿傳統銀行的電子直接扣帳授權（eDDA）轉帳服務費過高，透過打輿論戰的方式，試圖迫使對方取消收費。有銀行界批評虛擬要求過高，且把傳統銀行污名化。但也有業界人士對虛銀的做法深表同情，因為虛銀營運初期的經營壓力實在太大，雙方並非站在對等的形勢下競爭。兩方混戰，有業內人士期盼，為了日後本港金融科技的發展，也為着eDDA的前景，金管局即使不干預自由市場運作，也應擔當起較積極的角色，搭好橋樑，讓雙方好好溝通。

銀行界批虛擬要求高 污名化傳統銀行

近月一直有虛銀找傳媒吹風，投訴傳統銀行改變eDDA的服務費，最先改為一律收取2%，後來大銀行略為更改，轉為分層定額收費，100元以下零收費，但如果轉帳金額較大，仍會收取2%。傳媒連日報道，營造輿論壓力，但大型傳統銀行似乎不為所動，堅持不再更改收費制度。

業界：非對等競爭 收費等於踩多腳

紛爭在上周變得白熱化，事件主角亦浮上水面。渣打（2888）牽頭的Mox Bank上周四宣布，更新支援eDDA功能的銀行清單，指「由於有個別銀行的商業決定，我們需要把他們從清單中移除」。被剔除的銀行包括匯豐、恒生（0011）、中銀香港（2388）及大新（2356）。

這意味着，上述4家傳統銀行的用戶，若要過數予其Mox Bank的戶口，從此須登入傳統銀行的帳戶，發出轉帳指示才可以，而不能像以往在Mox Bank的手機應用程式中便可發出eDDA的指令。

Mox Bank要走到這一步，市場上有分析批評傳統銀行收費太高，甚至形容為「阻礙金融科技發展」。收費最貴的據傳是匯豐，自然走上了輿論的風口。但據悉，有其他傳統銀行即使收費低於1%也從名單中被剔除。

有傳統銀行界人士對此深表不忿，批評虛銀要求太多，認為銀行一向有就eDDA收取費用，即使以往可能未向虛銀收費，但虛銀不應視之為慣例，况且市面上有部分電子錢包也有給予eDDA服務費。就算有銀行收費過高，也可通過協商的方式處理，而非向傳媒吹風、打輿論戰，現在還一併要求全行業免收費用，並不合理。

金管局：不介入機構間商業協議

但也有業內人士對虛銀的做法表示同情，因為虛銀營運初期，基本上都是在燒錢，3年內難見收支平衡，尤其今年一開業即適逢環球央行放水，能賺取的息差微之又微，而且經濟衰退，消費疲弱，導致虛銀經營環境非常困難。傳統銀行本身有規模優勢，雙方競爭本已不太對等，此刻還收取每宗轉帳2%的收費，等同向虛銀多踩一腳。

上述業內人士寄望監管出手，若事件最終蔓延開去，客戶轉帳有麻煩，恐違背了「銀行易」（easy banking）的政策目的。况且，eDDA是2018年金管局推出「轉數快」時，順帶推出的一項增值服務，可謂金管局的「親生仔」，如果虛銀一律不用，eDDA等同廢了武功。因此，即使當局不干預收費水平，至少也應出面讓各銀行間好好溝通。然而，金管局至今的回覆仍指出，當局「一般不會介入轉數快參與機構之間的商業協議以提供指引，或干預雙方擬定的收費水平」。而銀行公會回應本報查詢時亦指出，銀行服務收費的釐定屬商業決定，銀行公會不評論個別銀行的情况。不過公會亦稱，早前已發出通函鼓勵零售銀行通過eDDA支持資金雙向流動，而相關服務收費應在合理及公平的原則下收取。

有金融業人士分析，金管局出手機會不大，因為這是自由市場的運作，在法規、守則或指引上都沒有可以做的事。但他指出，eDDA的爭拗只是一個開端，虛擬銀行要求不收費，是為了顛覆業界往常的做法，因此除了轉帳服務外，虛銀界往後仍會在其他業務，挑戰傳統銀行的慣例，或者提出更多要求。例如要求讓虛銀也能做跨境業務、要求放寬貸款的資本要求等等，金管局即使能在eDDA事件上最終保持緘默，日後也難以避免要回應虛銀進一步的要求。

明報記者 廖毅然

[HD財經]

相關字詞﹕金管局 傳統銀行 恒生 匯豐 虛擬銀行

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