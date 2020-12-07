9年前2184萬購「猿人」成集團金蛋

社運疫情衝擊 年半累蝕逾10億

I.T早前公布，截至今年8月底止中期淨虧損3.37億元，虧損較去年中期大幅擴大，總營業額按年減少31.9%至27.35億元，其中港澳市場零售總收入減少50.9%至7.19億元，錄得4.14億元經營虧損，同店銷售大跌48.9%，總銷售面積亦減少14.3%。同期以A Bathing Ape等品牌為主的日本及美國業務，雖然同樣備受疫情打擊，經營溢利跌逾七成至6820萬元，但已是集團少數仍然錄得盈利的生意。

A Bathing Ape等品牌創辦人是日本著名設計師長尾智明，他因為看了1968年經典電影《猿人襲地球》後受啟發，於1993年創立品牌，選擇用猿人頭作為標誌，其中代表產品有鯊魚連帽衛衣、虎頭連帽衛衣、猿人迷彩頭Tee恤等。

至2011年，「猿人」品牌母公司Nowhere業務開始走下坡且錄得虧損，I.T趁機向長尾智明僅以2.3億日圓（約2184萬港元）收購Nowhere的九成股權。事後證明，I.T這宗收購眼光非常獨到，以最近兩個財政年度為例，2019財年集團錄得淨虧損約7.46億元，同期「猿人」品牌的經營溢利便約4.83億元；2018年I.T純利約4.44億元，「猿人」品牌經營溢利則約4.75億元。