經濟

沈嘉偉伙私募CVC 瓜分「猿人」生意 五成溢價私有化I.T 料鋪路日後再上市

【明報專訊】近年備受社運及疫情打擊的零售「潮牌」I.T（0999），獲大股東沈嘉偉伙同私募基金CVC提出私有化，每股作價3元，較停牌前溢價逾五成。今次私有化總作價約13.06億元，將全數由CVC一方承擔，表面上沈嘉偉分文不用便可私有化公司，惟實際上卻是將I.T拆骨，與CVC瓜分I.T最值錢的「猿人」品牌業務，預料是為日後重新上市鋪路。

明報記者 方楚茵

I.T於11月30日股價一度大升逾兩成，其後在下午申請停牌，停牌前報1.94元（見圖1）。集團表示，今次私有化每股作價，較停牌前股價溢價54.6%，並明言收購價不會上調。在經歷社運及疫情等影響後，近年I.T的業績大受影響。據I.T中期報告披露，集團資產淨值已由2018年的近年高峰35.5億元，跌2020年8月底的20.76億元，若按目前總股數11.96億股及私有化每股3元計，估值約35.9億元，變相CVC以高達1.73倍PB（市帳率）私有化I.T。

沈嘉偉讓出股權及4億股息 換回其他業務

CVC願意高價私有化I.T的背後，實際將I.T的業務拆骨重整，只保留最值錢、盈利能力最強的「猿人」品牌相關業務。根據公告，以往I.T只將業務分割為自創品牌及國際品牌，但新公司將業務重新分割為擁有A Bathing Ape、AAPE by A Bathing Ape等品牌經營業務；以及其他經營業務，即第三方品牌如Off-White、Acne Studios、Comme des Garcons及Fred Perry，及自有品牌CHOCOOLATE等。

在私有化後的新股權公司中，沈嘉偉由原來I.T的持股約63.61%，在新公司將轉移了13%權益予CVC一方，持股將降至50.65%，CVC則持有49.35%權益。私有化完成後，I.T將進一步重組，沈嘉偉將收取4億元股息的權利轉讓予CVC，以換回所有其他經營業務股權，CVC變相將近年表現欠佳的其他品牌業務「搣甩」，由沈嘉偉獨自經營；CVC只與沈嘉偉共同持有「猿人」相關品牌（見圖2）。

新公司5名董事 CVC有權委兩席

值得留意的是，按股權計，沈嘉偉為持有「猿人」品牌新公司的控股股東，董事會五名董事中，沈嘉偉一方有權委任三名董事，CVC則可委任兩席。新公司股權亦分三類，包括普通股及A、B類優先股，當中沈嘉偉一方將持有18.12億股A類優先股，CVC將持有17.65億股B類優先股，優先股將有累積非現金票息，年息率10厘，其中B類持有人將有權獲得最多8億元的額外優先股息，都是CVC獲得的優勢等。

相關字詞﹕私有化 沈嘉偉

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