萬人搶豪宅 深圳料調控升級

近日，深圳「網紅」樓盤「華潤城潤璽一期」開盤。為了避免過熱，這個本該叫「華潤城潤府四期」的樓盤悄悄改了名，但這並未阻擋購房者的熱情。1171套房源，備案均價為每平方米13.1萬元（人民幣‧下同），單套總價區間在1184萬至2984萬元，這個總價高昂的樓盤再度引發「萬人搖號」熱潮。據了解，該項目誠意金凍結9687批，誠意金凍結總金額接近300億元。該樓盤的銷售方案表示，優先滿足無房居民家庭購房需求，實際中籤者多數的確名下無房，但千萬豪宅的定位本已超出首次置業剛需的購買能力，有這麼多無房剛需購買豪宅不是個正常現象。

媒體調查認為，大量投資者可能通過「代持買房」的方式參與搖號，也就是說一些投資者雖然沒有購房資格或名額，但是通過尋找無房但有資格的親戚朋友參與「打新」，進而獲得了購房機會。有的人則是「眾籌買房」，以圖從中牟利。在深圳，這一系列操作甚至形成了一套完整的產業鏈。

一二手房價倒掛套利 「買愈大賺愈多」

利從何來？答案是一二手房價倒掛所帶來的巨大套利空間。據了解，此次開盤的華潤城潤璽一期與同一片區的華潤城潤府一期、三期，與在售二手房價格之間有超過每平方米5萬元的價差。即使最小的100平方米的戶型，買到一套房就相當於賺了500萬元，「買的愈大，賺得愈多」成為不少購房者的心理潛台詞。

無論是代持買房還是眾籌買房，這種借名額買房現象依然反映出深圳房地產市場旺盛的炒作情緒，背離了官方所提出的「房住不炒」主基調。

分析認為，與北京、上海相比，同為一線城市的深圳房地產調控政策最為寬鬆，3年限購也因為落戶門檻放低而形同虛設，加之建設中國特色社會主義先行示範區的政策紅利，深圳樓市一直維持高熱度，炒作情緒也相對較濃。特別是與政策嚴厲、房價持續走降的北京樓市相比，有較大差距。但無論從產業培育還是城市長遠發展來看，炒房之風均十分有害。

當然，這一現象引發地方政府的關注。深圳市住房和建設局長張學凡表示，對媒體反映的「代持炒房」等情况，政府部門正在研究綜合調控政策，堅決打擊市場投機炒作行為。同時，他表示，政府主管部門高度重視，對媒體反映的代持炒房等情况，正在調查處理中，一旦發現存在違規行為，將依法依規嚴肅處理。

坊間猜測或成開徵房產稅試點

這意味着深圳樓市可能再迎一輪調控升級。專家認為，目前深圳樓市政策的着力點一方面在於打消短期套現衝動，另一方面需要通過增加住宅用地供應、稅收配套等方式，緩解供求矛盾。

坊間猜測，深圳方面所提及的綜合調控政策可能會包括：延長限售時間，比如由現在的3年升至5年；購房按揭貸款首付比例進一步提高，甚至可能以試點的方式開徵房產稅。

[馮其十 神州新形勢]