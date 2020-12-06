話雖如此，我們仍需保持警惕，留意美國總統大選後情况、英國脫歐後貿易談判、中美貿易磋商及地緣政治緊張局勢對市場的影響，因為這些因素都有可能衝擊經濟和金融市場活動。在各種不明朗因素充斥市場的情况下，我們調整投資組合比重以應對進一步的市場波動，同時保持充足的靈活性，以把握可觀的價值投資機會。

中國印度印尼料帶動明年增長

根據最新的增長估測，亞洲開發銀行預計2020年亞洲區增長將下降0.7%。這將是自1962年以來區內首次錄得的經濟收縮，當中只有中國有望憑1.8%的增長率抵消衰退。然而，在新冠疫情肆虐後，預計亞洲區內的發展中經濟體的增長有望於2021年大幅回升6.8%，其中將會以中國（+7.7%）、印度（+8%）和印尼（+5.3%）為首。

目前為止，亞洲復蘇繼續由北亞出口主導，主要由補充存貨和醫療相關需求帶動。抗疫疲勞令政府相應失去繼續採取限制流動性或封鎖措施的意願。即使死亡率普遍較低，疫情對醫療系統造成的壓力仍是一大挑戰。儘管疫苗研發初露曙光，但新冠疫情仍會困擾市場一段時間，社交和商務旅行需要一段時間才恢復正常。不過，決策者表明願意採取一切措施支撐經濟，務求由根本上提振市場信心。

現時，亞洲經濟體繼續受惠於財政和貨幣政策，唯一的例外是公共債務比率高於其他亞洲國家的印度和馬來西亞。儘管大部分亞洲國家的核心通脹率仍然處於低水平，但由於油價上漲，整體通脹可能會飈升。即使大部分國家因外幣債務較低且經常帳盈餘強勁而有進一步放寬利率的空間，但我們仍預期亞洲央行將維持當前利率水平直至年底。此外，貨幣政策傳導機制面臨的挑戰日大，加上在增長條件變壞的情况下維持貨幣政策空間的意向，皆令這項政策有所暫緩。

富蘭克林鄧普頓旗下專家投資經理西方資產投資

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