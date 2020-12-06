伍禮賢：股息每年平穩遞增 越秀交通現價可關注

踏入今年最後一個月份，在市場對美國大選結束、疫情進展及中美關係等多個利好因素逐步消化過後，預期大市短線將缺乏再進一步大幅向上的動力。同時，消息面相對平靜，加上本地疫情及年底因素影響，預期本月大市有機會成為下半年以來波幅最小月份（10月恒指波幅約1300點）。同時，本月餘下時間恒指雖有機會再挑戰27,000點，惟料恒指在26,000至27,000點之間作今年年結的機會較大。在市場表現相對沉悶之下，投資者可更多着重個股方面的操作。

料恒指今年26000至27000點作結

越秀交通基建（1052）從事投資、經營及管理廣東省及其他經濟發展高增長省份的高速公路及橋樑，截至2019年底，集團投資及經營的收費公路及橋樑項目合共15個。過往集團業績穩健，從2015至2019財年，收入及股東盈利均維持逐年平穩增長，同時，股份派息每年亦保持平穩遞增。

今年以來，受到新冠病毒疫情及期間免收公路車輛通行費影響，集團業績受明顯打擊，特別是集團經營的高速公路中有5條位於湖北省。上半年集團錄得業務收入下降39.2%，營運盈利下降78.1%，淨利由盈轉虧。同時，集團宣布不派發中期息。

長線目標價5.5元 暫不設止蝕

從集團每月公布路費收入來看，集團大部分經營項目從5月開始營業逐步恢復，並按年錄得增長。由於預期，集團下半年恢復其派息步伐較具憧憬。其次，現時內地為刺激經濟復蘇推行的一系列措施，包括穩定和擴大汽車消費，開展新一輪汽車下鄉和以舊換新，以及新能源汽車的推廣，將進一步對內地汽車保有量帶來實質支持，從而帶動汽車總體流量。此外，近月人民幣升值，對於高息收益股份而言，而增添吸引力。

投資者可現價關注，長線目標價5.5元，暫不設止蝕價。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

光大新鴻基證券策略師

[伍禮賢 光新點股]