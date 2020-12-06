近10年致力轉型 專注金融領域發展

2008年金融海嘯爆發後，其評級業務受到打擊。美國樓市泡沫破滅，該公司對次級抵押貸款支持的複雜證券給予最高評級的做法引起爭議，最終要支付15億美元，以解決與美國司法部、各州檢察官及其他機構因其對抵押貸款債券的評級而提出的訴訟。

McGraw-Hill在2011年出售了電視台，翌年又宣布出售教育業務，並通過與道瓊斯指數公司（Dow Jones Indices）的合併，加強其指數業務。

全球1.7萬億美元ETF資產追蹤標普基準指數

隨着投資者從主動型基金轉向追蹤指數的ETF等被動投資工具，指數業務大幅增長。據數據供應商ETFGI的數據，全球約有1.7萬億美元的ETF資產追蹤標普的基準指數，使其成為全球最大指數提供商，遠超MSCI和富時羅素（FTSE Russell）等競爭對手。

近年在行政總裁彼得森（Doug Peterson）的領導下，McGraw-Hill除收購了專注於銀行和保險領域的數據供應商SNL Financial，又收購了由高盛及谷歌風投（Google Ventures）支持的AI數據分析公司Kensho，另剝離了汽車權威研究機構J.D. Power的業務。2016年，McGraw-Hill改名為標普全球，放棄了沿用一個多世紀的家族名稱。

標普全球向金融公司提供數據、評級和指數的策略，助其保持高利潤率。FactSet的數據顯示，去年標普全球的營業利潤率為48%，在標普500指數所有成分股企業排名14。

標普信用評級業務 市佔超穆迪惠譽總和

美國證交會（SEC）的報告指出，標普全球仍經營着美國最大的信用評級機構，其發出的評級佔所有評級的接近一半，其市場份額超過主要競爭對手穆迪和惠譽的總和。

受惠於環球低利率引發的發債潮，評級業務近年蓬勃發展，提振了標普全球的股票估值，並使其有更多資本用於重大收購。分析師表示，收購IHS Markit將有助標普全球降低對評級業務的依賴，使其業務多元化。

[企業地球村]