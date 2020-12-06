數據成新石油 標普3432億購同業 AI雲計算等技術出現 金融業用大量數據

資料來源：金融時報、華爾街日報

早在電腦面世初期，標普就引入此設備處理數據。1957年，標普將一部十進制真空管電腦（datatron computer）連接到華爾街的股票行情收錄機（stock ticker machines），建立了標普500指數，自此金融領域進入了電子時代。

無論是瑞士的私人銀行、波士頓的資金管理公司，又或是倫敦的投資銀行，都需要最新的市場資訊作為其運作的基礎。1960年代著名的金融學者特雷諾（Jack Treynor）曾打趣說：「使用所有可用信息，可能不會致富，但如果不使用，肯定會變窮。」花旗集團前行政總裁李世同（Walter Wriston）亦曾表示，關於金錢的資訊，幾乎與金錢本身一樣重要。業界人士的評論，正好反映數據對金融行業的影響，相當於石油對傳統工業的重要性。

購IHS Markit 成今年最大收購

人工智能（AI）及雲計算的出現，以及全球行業不斷數碼化，意味金融行業可使用的數據比以往更多，並可透過數據做更多的事情。交易商間經紀商TP ICAP旗下的巴頓—泰勒國際諮詢公司（Burton-Taylor International Consulting LLC）負責人伊蒂（Robert Iati）稱，「數據是新一代石油」的講法有其道理。他解釋，數據與石油的相似之處，在於它存在於很多地方，而且獲取及存儲的價格便宜，但數據行業的經營關鍵，在於分析數據技術的高下。

標普全球和IHS Markit的主要業務是收集、處理和傳遞信息。前者在股市指數業務、信用評級和能源分析方面實力雄厚，後者則在債市和衍生品分析領域享有優勢，並在運輸、航空航天及貿易等領域進行大量公司研究。標普全球行政總裁彼得森（Doug Peterson）稱，透過科技有效率地核對、處理及管理數據，並向金融機構決策者提供這些工具，是資訊時代的動力。

收費受壓 大型數據供應商才可生存

標普全球的收購對象IHS Markit，2016年由IHS和Markit兩家小型公司合併而成。標普全球今次收購，反映業界整合潮持續。Refinitiv獲倫敦證券交易所集團（LSE）收購。洲際交易所則收購了紐約證券交易所（NYSE）母公司紐約泛歐證券交易所（NYSE Euronext）、數據服務公司IDC及按揭金融技術平台Ellie Mae。

雖然原始金融數據的收費幾乎全面受壓，但隨着業界逐步整合，並提供更多增值服務，規模愈大的數據供應商所獲的回報愈大，情况就如矽谷科技巨頭那種接近寡頭式網絡平台優勢。

彭博行業研究（Bloomberg Intelligence）市場結構研究主管塔布（Larry Tabb）稱，對數據供應商來說，採取防守是錯誤的市場策略，鑑於業界收費受壓，只有規模較大的供應商可繼續生存、壯大。

標普全球IHS Markit合併 市佔增至8%

目前金融數據市場由彭博和Refinitiv主導，後者是由湯森路透（Thomson Reuters）分拆的數據和分析部門。根據巴頓—泰勒國際諮詢公司的數據，彭博和Refinitiv在業界的市場份額分別為21%和33%。當標普全球與IHS Markit合併，其市場份額可增至8%。

[企業地球村]