疫情衝擊 多家美企擬集資

【明報專訊】儘管環球市場部署炒賣復蘇概念，但受到新冠病毒疫情衝擊所及，觸發多家美國上市企業部署集資。當中戲院商AMC擬集資逾7億美元（54.25億港元），波音為紓解財困，亦擬伸手做股本集資。另美國航空業經營持續不理想，美國航空及達美航空繼續日均燒錢2500萬至3000萬美元及1200萬至1400萬美元。
AMC集資7億美元 否則或破產
彭博報道指出，全球最大連鎖戲院集團AMC正着手推進股本集資計劃，部署發行2億股，每股作價料約3.58美元，集資逾7億美元，若未能成事，公司警告指會將逼令公司破產。是次集資有望令到公司避免債務違約。公司行政總裁Adam Aron在訪問中指出，期望公司能夠在等待疫苗廣泛接種前，能夠產生足夠現金流，支持營運。此前公司已表示，手持現金只足夠營運至今年底。
此外，飛機製造商波音首席財務官Greg Smith稱，公司正研究進行股本集資及透過其他方法融資，紓解總值610億美元債務負擔。他稱，公司仍會繼續投資，但有需要降低債務結餘，並尋找任何機會有效率地達到目標。
此外，美國航空表示，在需求持續疲弱，加上燃料成本上升等因素影響下，預料第四季日均燒錢將增至介乎2500萬至3000萬元。達美航空行政總裁Ed Bastian向員工發備忘錄指，料第四季日均燒錢1200萬至1400萬美元。