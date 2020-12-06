疫情衝擊 多家美企擬集資

AMC集資7億美元 否則或破產

彭博報道指出，全球最大連鎖戲院集團AMC正着手推進股本集資計劃，部署發行2億股，每股作價料約3.58美元，集資逾7億美元，若未能成事，公司警告指會將逼令公司破產。是次集資有望令到公司避免債務違約。公司行政總裁Adam Aron在訪問中指出，期望公司能夠在等待疫苗廣泛接種前，能夠產生足夠現金流，支持營運。此前公司已表示，手持現金只足夠營運至今年底。

此外，飛機製造商波音首席財務官Greg Smith稱，公司正研究進行股本集資及透過其他方法融資，紓解總值610億美元債務負擔。他稱，公司仍會繼續投資，但有需要降低債務結餘，並尋找任何機會有效率地達到目標。

此外，美國航空表示，在需求持續疲弱，加上燃料成本上升等因素影響下，預料第四季日均燒錢將增至介乎2500萬至3000萬元。達美航空行政總裁Ed Bastian向員工發備忘錄指，料第四季日均燒錢1200萬至1400萬美元。