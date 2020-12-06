蔚藍東岸次輪售出65伙 弦雅昨收逾百票

五礦地產營銷及市務總監方俊表示，蔚藍東岸在過去兩星期合計共售出319個單位，佔可供出售的單位77%，套現約27億元，集團對銷售成績感滿意，餘下尚未出售的單位，將於今日以先到先得形式發售。他又稱，在收緊限聚令下，昨日全日售樓秩序良好，透過刻意分開報到時段，令人流減少，到場買家有足夠社交距離。

正當蔚藍東岸進行次輪銷售之際，有首輪買家選擇撻訂離場。據項目成交紀錄冊顯示，項目新近錄2宗撻訂，其中一宗為3座31樓H室，實用347方呎1房單位，在上月底以779.72萬元售出，實呎22,470元；另一宗撻訂個案則是3座18樓J室，屬實用271方呎開放式戶，成交價579.08萬元，實呎21,368元，兩位買家同於日前撻訂，遭發展商分別殺訂38.986萬及24.954萬元，共63.94萬元。

另一內房佳兆業（1638）積極籌備旗下首個在港住宅項目、與宏達控股合作發展深水埗醫局街的弦雅，發展商日前以折實平均實呎19,658元推出首批30伙，並在昨日起接受認購。據悉，項目接受認購首一小時已收到逾50票，而昨日全日共收逾100票，較首批30伙超額認購逾2.3倍。

晉海額印鬆綁2房戶780萬沽

二手市場方面，美聯物業區域經理黃少明表示，將軍澳日出康城晉海2A座低層D室，屬實用473方呎2房戶，原業主今年8月以810萬元放盤，至今年10月額印鬆綁後願接受議價，至近日以780萬元成交，是屋苑2房戶今年首度跌穿800萬元，成交價較最初叫價減30萬元或3.7%，實呎16,490元。原業主2017年10月以630.7萬元一手購入，現帳面賺149.3萬元離場，物業3年升值24%。