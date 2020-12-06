銀保監因原油寶罰中行5050萬人幣

全球市場部兩總經理罰50萬

因應「原油寶」爆倉，中行5月時表明承擔原油期貨負價虧損，並補償20%持倉本金，據稱中行承擔總損失介乎60億至70億元。銀保監指中行涉及違規事項，包括產品管理不規範，當中涉及保證金相關合同條款不清晰、產品評價工作不獨立、未對產品開展壓力測試等。同時發現中行在風險管理不審慎，當中包括市場風險限額設置存在缺陷、調整和超限操作不規範、交易系統功能存在缺陷未按要求及時整改等。

指中行銷售管理不合規

銀保監指出，中行內控管理不健全，出現績效考核和激勵機制不合理、消費者權益保護不足、全行內控合規檢查未涵蓋全球市場部對私人產品銷售管理等問題。在銷售管理方面，中行出現不合規，包括個別客戶年齡未符准入要求、部分宣傳銷售文本內容跨大或者片面宣傳、採取贈送實物促銷等。

銀保監稱，已暫停中行相關業務，責令中行全面梳理相關人員責任並嚴肅問責；同時責令中行立即採取有效措施，對有關問題整改。銀保監又督促中行切實強化合規意識，提高風險管理能力。