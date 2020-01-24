富時羅素剔走8被制裁中資股 MSCI納斯達克本周決定是否剔除相關股份

明報記者 歐陽偉昉

富時羅素剔出的11隻股票，包括中鐵建、中車和中交建的A股及H股，以及A股上市的中國衛星、中國核建、海康威視、中科曙光、中國化學。是次剔出不包括富時中國指數和富時中國A股指數，富時羅素表示，目前仍在檢視處理方法，將於周五（11日）公布結果。

剔走中鐵建中車中交建 中移動中海油留低

被剔除的成分股要再被納入，富時羅素指出，需在制裁解除後的12個月後，才會獲重新考慮。若美國再增加制裁企業，富時羅素表示，如果制裁名單在12月11日前宣布，相關成分股會隨季檢生效時剔除，及後公布的制裁，該行會在明年1月11日前發出剔除通知。

是次沒有剔除中移動（0941）、中海油（0883）等母企被制裁的股票，富時羅素在11月底發出通告，表示經過得到美國相關部門回覆，只有在名單上的母企才會受影響，上市子公司並非行政命令制裁目標。

業界：MSCI跟隨機會大

至於對投資者影響更大的MSCI新興市場指數，英國《金融時報》引述MSCI表示，可能會在本周決定是否剔除相關股票。有資產管理業人士表示，MSCI跟隨機會大，因為追蹤指數的被動式基金不能自行選股。他認為MSCI有機會留到明年2月在下次季檢才決定，因為新總統拜登將於1月上台，未必會延續投資禁令。業內人士指剔出上述3隻H股，對個股影響較大，它們非重要指數成分股，本身成交也不多，對港股大市沒有太多影響。上周五恒指夜期跌0.2%，收報26,826點，低水10點。ADR港股比例指數跌0.21%，報26,778點。

美股上周五繼續破頂，道指升0.83%，報30,218點，標指上升0.88%，報3699點，納指升0.7%，至12,464點。雖然美國非農就業數據未如理想，分析預期就業數據本月或下月下降。美國總統當選人拜登表示，將在明年1月再提出數千億美元方案。LPL Financial高級市場策略師Ryan Detrick認為，就業數據惡化對市場可能是好事，代表刺激計劃短期內推出機會更高。

中概股方面，公寓平台股做好，由易居（2048）佔有控股權的樂居升5.05%，房多多獲投資機構調高目標價至24.8美元，急升47%至10.1美元，近日出現資金問題的蛋殼公寓亦升1.8%。