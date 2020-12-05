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2020年12月5日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
航空業兩天削逾500職 中飛裁160人 飛機餐供應商炒近285員工 「保就業」結束後即開刀
星晨旅遊遭丹麥旅遊服務公司申清盤
匯控1個月升三成 高盛：料准派息股價再揚
恒指競價時段拗升逾百點 分析：突破還看疫苗成效
藍月亮首日孖展超購51倍 下周一兩新股同期招股
證監擬年半後推股民實名制 諮詢文件指可打擊造市 業界料助內地互通
券商憂影響客戶關係 增合規成本
華晨集團前董事長祁玉民涉違紀受查
壹傳媒昨復牌 兩分鐘飈逾1倍
人行金管局 研用數字人幣跨境支付
螞蟻綠地金融獲新加坡數碼銀行牌照
富智康料10個月蝕9.7億 按年擴大1.57倍
非農新職按月大減逾半 紓困方案恢復談判 道指早段重上3萬
OPEC+同意明年增產 紐油46美元徘徊
波音獲瑞安訂購75架737MAX 兩年同型號最大宗
康宏一群小股東轉戰台灣 登報促蔡家撤換董事
微眾銀行連日「撲火」 准蛋殼租客以租抵貸
遠金低層呎價2.2萬易手 8年新低 施政報告撤辣前成交 低賣方意向價近三成
港府推粉嶺工業地 最高估值逾9億
尚悅‧天城擬下周開放示範洋房
CCL三大整體指數跌幅收窄 未反映新疫情
海怡半島凶宅對落單位 高銀行估價最多11%沽出
陸振球：明日大嶼倒逼新界業主放地
周末睇樓好去處
本木旺中帶靜 主打一房合優皮族
旅遊景點處處 節日氣氛濃
山林道美食包羅萬有
周末睇樓好去處
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【明報專訊】（請看附圖）
[陸振球 樓市解碼]
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航空業兩天削逾500職 中飛裁160人 飛機餐供應商炒近285員工 「保就業」結束後即開刀
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