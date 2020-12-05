海怡半島凶宅對落單位 高銀行估價最多11%沽出

區內代理指該單位對上一層的A室為凶宅，曾發生命案，而據3家銀行網上估價，上述單位估價介乎866萬至914萬元，即是次成交價較銀行估價高近5%至11%。據悉原業主1997年以545萬元購入單位，持貨23年，轉手帳面獲利414萬元或近76%。

柏傲山兩房業主損手30萬

另一方面，二手市場再錄蝕讓成交；美聯首席高級營業經理王俊安表示，天后半新盤柏傲山新近錄得5座中層D室易手，屬實用597方呎2房戶，成交價1550萬元、實呎25,963元，新買家為外區用家。上述柏傲山單位原業主，於2016年5月以1507.9萬元購入單位，持貨逾4年，帳面雖然賺逾42萬元，惟若扣除入市稅款及代理佣金等交易開支，估計實蝕約30萬元或逾2%離場。

發展局高官2650萬購西半山豪宅

此外，政府高級官員無懼新冠疫情連環入市。土地註冊處資料顯示，西半山帝豪閣C座低層2室，實用1196方呎，在上月底施政報告後，連同一個車位以2650萬元購入，實呎22,157元，新買家為麥成章及何美貞聯名買入，前者與發展局副秘書長姓名相同，相信為同一人。資料顯示麥氏支付112.6萬元印花稅，為樓價4.25%，意味是次以首置身份入市。原業主2014年以2238萬元購入，持貨6年，現帳面獲利412萬元，物業期內升值18%。翻查資料，除麥成章外，發展局副局長廖振新在今年10月底、以2335萬元購入馬鞍山銀湖．天峰6座低層B室，實用1856方呎，實呎12,581元，即一個月內兩名發展局要員先後入市。

港灣豪庭特色戶低市價3%沽

另大角嘴港灣豪庭錄本月開齋成交，更屬特色戶；香港置業高級聯席董事張仲賢表示，單位為8座頂層實用372方呎、連87方呎天台特色兩房戶，原業主2個月前以770萬元放售，新近減價逾28萬元或約4%後，以741.8萬元沽出，實呎19,941元，呎價較市價低約3%。原業主早於2010年12月以321.8萬元購入，持貨10年，帳面賺420萬元或1.3倍。