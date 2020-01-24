CCL三大整體指數跌幅收窄 未反映新疫情

分析料現水平反覆爭持

據中原提供數據顯示，CCL最新報175.54點，按周跌0.08%；CCL（中小型單位）報176.33點，按周跌0.04%；CCL Mass報178.86點，按周跌0.01%。可留意的是，三大整體指數同樣連續下跌兩周，其間CCL累跌1.15%、CCL（中小型單位）累跌1.31%、CCL Mass累跌1.36%。

黃良昇續指，以最近7周、即約一個半月計，上述三大整體指數出現3次齊升、3次齊跌，走勢反覆，但沒有明顯轉勢向下信號，惟今周指數尚未反映第四波疫情爆發，展望樓價於現水平反覆爭持。

與此同時，CCL（大型單位）最新報171.41點，按周跌0.29%，連升兩周後回軟，近5周來豪宅價格企穩171點水平。

4區樓價按周兩升兩跌

分區方面，4區樓價指數出現兩升、兩跌，樓價反覆上落，其中九龍CCL Mass報175.32點，按周升0.72%，結束連跌兩周之勢；新界西CCL Mass報164.31點，按周升0.44%。至於港島CCL Mass則按周跌1.19%，報181.70點，連跌兩周累跌2.46%；新界東CCL Mass報186.85點，按周跌0.23%，連跌兩周共1.29%。