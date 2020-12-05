尚悅‧天城擬下周開放示範洋房

恒地（0012）旗下已屆現樓的元朗尚悅‧天城，最快下周開放現樓示範洋房，料月內推出招標。另百利保（0617）牽頭發展的沙田九肚麗坪路富豪．山峯，以逾4159萬元售出一伙標準4房戶，為項目本月首宗一手成交。

已獲滿意紙 月內推出招標

由恒基物業營業（一）部負責銷售的屯門青山灣帝御系列，早前開出紅盤後，該部總經理林達民指，尚悅‧天城最快下周開放現樓示範洋房，項目現已獲批滿意紙，料買家最快可於明年新春前收樓。尚悅‧天城提供16座洋房，實用介乎1772至1826方呎，全屬3房3套或4房4套設計。

至於帝御系列，8月推出至今兩期共售約960伙、套現逾46億元，當中2期帝御‧星濤佔正部署第4輪銷售。 林續指，集團同系啟德沐泰街項目分3期發展，共提供約1200伙；第1期479伙已獲預售，標準戶實用約186至889方呎，會留待2期批出預售批文後，部署明年推出。

本木次輪賣30伙 佔逾九成

另恒基物業營業（二）部負責銷售、毗鄰佐敦港鐵站的德成街本木，昨晚開展次輪銷售，以折實平均約2.5萬元推出33伙，單位折實價625萬至2225萬元，全晚估計售約30伙，佔可售總數91%；本木首輪68伙已清袋，套現約6.9位億元。

雖然新一波新冠疫情轉趨嚴峻，但一手豪宅仍錄大額成交；百利保（0617）旗下沙田九肚富豪．山峯，透過招標新售出第3座1樓B室，屬4房4套間隔，實用1962方呎，成交價4159.44 萬元（連車位），實呎2.12萬元，買家成交期為720日，為項目本月首錄成交。

另會德豐常務董事黃光耀指，將視乎疫情情况，決定啟德沐泰街12號MONACO的推售部署；他續指，項目共分兩期發展，首期399伙已獲批預售，間隔由開放式至3房，實用約280至760方呎，2期則涉247伙，尚待批發預售樓花，故兩期未必同步推售。

新盤本月9撻訂 柏傲莊II佔5宗

本報統計，12月迄今主要新盤暫錄約9宗撻訂，其中新世界（0017）大圍站柏傲莊II新錄5宗撻訂，單位成交價752萬至1955萬元，料買家遭發展商沒收5%訂金、估計5宗共殺訂約297萬元。另新地（0016）元朗Grand YOHO第2期亦新增1宗撻訂，買家料遭沒收5%訂金涉70萬元。另五礦（0230）油塘蔚藍東岸亦錄2宗撻訂。