港府推粉嶺工業地 最高估值逾9億

可建樓面逾21萬呎 下月8日截標

上述地皮將於下周五（12月11日）招標，明年1月8日截標。綜合市場估計地皮估值6.5億至9.54億元，預計每方呎樓面地價3000至4400元。

簡基富合伙申堅尼地道重建住宅

另有財團就灣仔堅尼地道33及35號向城規會申請作住宅發展，地盤面積7704方呎，擬以7.999倍發展，計劃重建1幢不多於28層高住宅大廈，提供75伙、平均面積約822方呎的中大型單位，涉及總樓面面積約61,624方呎。上述兩幢物業由不同業主持有，其中堅尼地道33號由前太古大班的簡基富旗下The Development Studio持有，而堅尼地道35號則由「工廈大王」鍾明輝家族持有。

The Development Studio投資部主管鄭冠麒回應指，集團在2017年以1.56億元購入堅尼地道33號，是次申請與堅尼地道35號的原業主合作發展，預計主打1房至3房的中小型單位，若成功改劃，最快2022年推售。

此外，九龍城基督徒會新近就九龍城龍崗道40號基石進修中心，向城規會申請重建不多於9層高非住宅物業，低層作宗教用途，高層則作為學校，總樓面涉約40.5萬方呎。