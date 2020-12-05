遠金低層呎價2.2萬易手 8年新低 施政報告撤辣前成交 低賣方意向價近三成

明報記者 甘潔瑩

翻查資料，上述遠東金融中心新易手低層樓面的原業主，據悉為三菱日聯租賃（香港）有限公司，早於1985至1987年分階段購入，共涉資逾2594.29萬元，早前以暗標形式放售，指引呎價3萬元，意味現時成交價較指引價低約27%。

原業主80年代購入 賺逾2億

據了解，有關交易在施政報告前促成，新買家須繳付8.5%或2019.6萬元的稅項；而三菱日聯租賃則持貨最少33年，帳面賺逾2.11億元離場，物業升值逾8.1倍。

另有投資者趁新冠疫市下趁低吸納，土地註冊處資料顯示，尖沙嘴新港中心2座中層12室，在上月施政報告出爐前、以3230.76萬元易手，以面積2071方呎計，呎價1.56萬元，新買家為良勢有限公司（TREND NICE CORPORATION LIMITED），公司董事為樓上燕窩莊董事侯君俠及侯君剛。事實上，兩人早於去年亦曾以1.28億元購入該廈同層的03至05室，面積合共5338方呎，折合呎價約2.4萬元，呎價創該廈新高，即兩次入市總斥資逾1.6億元。

商舖方面，盛匯商舖基金創辦人李根興透露，最新以1750萬元，透過公司股份轉讓方式、連租約購入新蒲崗康強街1至17號地下6號舖，面積700方呎，呎價2.5萬元；據悉商舖現時租予茶餐廳，月租4萬元，即可享租金回報2.7厘。

此外，中小型發展商樂風集團近期密密併購舊樓，新近再購入佐敦南京街11至13號全數業權，涉資3.05億元，以重建後可建樓面約33,216方呎計，每方呎樓面價約9182元。樂風集團創辦人及主席周佩賢表示，整個項目投資額約為5.8億元，計劃興建甲級商廈。

傳新世界荔枝角全新甲廈擬拆售

負責是次收購的中原（工商舖）分區營業董事黎紹賢表示，項目地盤面積2768方呎，現為2幢6層高物業，該地段現時已劃入為「商業」用途，最高地積比率12倍。

另消息指新世界（0017）旗下荔枝角道888號全新甲級商廈，首度推出4層拆售，分別為9、10、11及15樓，今日正式接受洽購，據悉呎價約由1.3萬元起。