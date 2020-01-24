波音獲瑞安訂購75架737MAX 兩年同型號最大宗

瑞安未透露這訂單的具體金額，但業內人士稱，這種大規模採購通常會按目錄價格獲得超過50%的折扣。瑞安預計，未來12至18個月仍會購入更多737 MAX。訂購消息刺激波音股價周四升近6%，昨早段回落約1％。

料折扣逾50％ 歐當局未允MAX重投服務

波音行政總裁卡爾霍恩 （David Calhoun）稱，有信心訂單開始恢復，並否認波音面臨的減價壓力增加。737 MAX在接近21個月前開始停飛，其後疫情爆發，飛機需求大減，令737 MAX有大量訂單被取消。今年迄今，已有448架737 MAX的訂單被取消。由於航空公司在疫情期間財政惡化，波音未知另外782架737 MAX訂單是否有變數。瑞安航空今次的訂單，使該航空公司的737 MAX訂單總數增至210架。瑞安航空表示，未來5年，737 MAX將佔其機隊的三分之一，而目前比例為6％。不過歐洲航空安全局（EASA）尚未允許737 MAX重投服務。

（綜合報道）

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