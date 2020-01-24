OPEC+同意明年增產 紐油46美元徘徊

國際油價昨晚升約1%，布蘭特期油價格曾逼近每桶50美元，紐約期油則在每桶46美元徘徊。近期有關疫苗的利好消息，刺激油價自上月初以來上漲約25%。高盛指出，OPEC+透過協調的方式，為逐步退出當前的減產措施掃除障礙，鞏固了明年油價穩定向上的預期。不過惠譽分析師指出，大規模的疫苗接種不會即時實現，原油需求可能在明年下半年前仍然疲軟，令布蘭特原油價格明年可能跌至每桶45美元。

惠譽：疫苗難即時令經濟復蘇

油組聲明稱，防疫的限制措施，將繼續影響全球經濟和石油需求的復蘇。油組領袖沙特阿拉伯表示，會在需要時調整產量。俄羅斯副總理諾瓦克（Alexander Novak）稱，考慮到市場，OPEC+希望保持靈活，產量調整可加可減，但產量提升不會超過50萬桶。

面對原油需求受創，OPEC+今年5月起進行歷來最大規模的減產，減幅達到每日970萬桶，相當於供應量一成。至8月，減產規模收窄至770萬桶，並計劃在明年1月起，將減產規模進一步降至570萬桶(較現水平增加200萬桶)。路透引述知情人士稱，沙特原本傾向在明年首季，維持目前的770萬桶減產規模，但俄羅斯等主張按原定計劃，將減產規模降至570萬桶。OPEC+最終議決輕微紓緩減產規模，以維護盟友之間的團結。

不過俄方表示，未來將減產規模降至570萬桶仍是OPEC+的目標。加皇資本市場分析師Helima Croft稱，OPEC+選擇增加產量，令人關注它們會否遵守產量配額。

（綜合報道）

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