非農新職按月大減逾半 紓困方案恢復談判 道指早段重上3萬

職位增長放慢，但美國上月的失業率卻由6.9%降至6.7％，比預期低0.1個百分點。這主要由於疫情加劇之際，多了40萬美國人離開就業市場。部分失業者則將自己錯誤歸類為「受僱但沒有上班」。若沒有此錯誤，美國勞工部估計，11月失業率約為7.1％。不過美國國會兩黨領袖就新一輪紓困方案恢復談判，令協議或有望在年底前達成，抵消了非農數據比預期差的不利因素，美股早段向上，道指重上3萬點。

勞工部指實際失業率7.1%

美國的休閒和酒店業在上月增加了3.1萬個職位，而製造業則增加2.7萬個職位，但零售業在聖誕旺季前卻減少了3.47萬個職位。更多受僱於美國政府的人口普查員合約終止，也令上月整體職位增長放慢。各州和地方政府裁減了更多人手，令政府的整體職位減少9.9萬個。這是連續第二個月政府職位減少，而私人企業上月則增加了34.4萬個職位。上月失業27周以上的長期失業者急增38.5萬，總數達390萬。這些長期失業者佔上月1070萬失業者的36.9％。上月的長期失業者總數為370萬，較2月疫情爆發前增加了250萬。兼職工人的數目則維持在670萬。上月的勞動參與率由61.7%降至61.5%。

經紀商Commonwealth Financial Network的投資總監麥克米倫（Brad McMillan）稱，這是令人失望的報告，反映新一波疫情的影響比想像大，消費者支出持續強勁復蘇的前景可能面臨威脅，為美國國會應盡快通過更多刺激措施響起警號。非農報告僅覆蓋11月頭兩周，當時新一波疫情剛開始。部分分析師預期，隨着各地的防疫限制措施增加，非農職位可能在12月或1月下降。

美國在疫情初爆發的3至4月，合共損失2200萬個職位，目前恢復約1230萬個。美國就業網站Glassdoor指出，按照11月的招聘進度，美國可能要到2024年才能恢復疫情爆發前的就業水平。

部分分析認為，若疫情遲遲未能受控，而額外的財政刺激措施尚未到位，可能導致明年首季美國經濟萎縮。美國經濟面臨的不確定性，可能影響到聯儲局的決策。聯儲局官員正研究是否擴大量寬，以增加對經濟的扶持。美匯指數昨晚繼續偏軟，在90.5左右徘徊。

華納電影網上同步上畫 院線股大跌

此外，疫情之下，華納兄弟將在HBO Max與影院，同步上映2021年全部院線電影，取消了連鎖影院一直享有的放映特權。大連萬達集團旗下的美國最大連鎖院線AMC，周四股價跌近16%，昨早段再跌1%。美國第二大連鎖院線Cinemark周四股價跌近22%，昨早段反彈4%。

（綜合報道）

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