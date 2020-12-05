壹傳媒昨復牌 兩分鐘飈逾1倍

104萬股摸頂成交後回順

該集團指，雖然黎智英要還押，但是因為集團由一組人員管理，因此未對日常營運有重大不利影響，並於昨日將股份復牌。其股份昨日在開市後首兩分鐘高見全日高位0.485元，錄得104萬股摸頂成交之後，股價持續回順，並在短短1分鐘插穿0.4元大關，隨後股價升幅逐步收窄。

全日總成交達4.77億股，相當於其總街貨量逾7.57億股中的63%，成交額達1.71億元。其股價在跌至0.38元錄得最多成交，有3960萬股交易，佔總交投股數9.49%。

黎智英與集團營運總裁周達權、行政總監黃偉強被指違反將軍澳工業邨租約，向管理工業邨的科技園隱瞞近1980萬元租金收入，3人日前同被起訴一項欺詐罪，案件由《港區國安法》「指定法官」、總裁判官蘇惠德審理，蘇官聽畢控辯雙方陳辭後，拒絕黎智英保釋申請，還押至明年4月16日再訊，另兩名被告獲准保釋。