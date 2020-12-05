華晨集團前董事長祁玉民涉違紀受查

永煤提償還方案 下周洽債權人

此外，另一間出現債務違約的國企永城煤電昨日公布，就一筆10億元人民幣本金的債券提出償還方案，先行兌付50%本金，剩餘本金展期270天，其間利率不變，並於下星期二（8日）召開債權人會議表決。

暴露信用問題 評級機構被約談

華晨、永煤等地方國企接連違約，除了引爆債市風險，也突顯內地信用評級質素問題。據中國銀行間市場交易商協會和中國證券業協會公布的第三季債市信用評級機構業務通報稱，部分評級機構因信用債評級動作滯後、發行人更換評級機構後主體級別上調事項等被約談。

通報指出，在第三季對7家評級機構展開的檢查中，發現部分評級機構存在評級規範、評級方法、數據庫系統有待完善，評級業務制度執行不到位，評級項目質量控制不足、評級所需資料不完整等問題。針對評級動作滯後等情况，交易商協會分別約談中誠信國際和大公國際，強調評級機構應持續監測會影響評級對象信用水平變化的風險信息，明確對發行人風險事件評估的流程，及時啟動不定期跟蹤評級，所給予的評級結果應有效反映信用水平，發揮風險預警作用。

中誠信在永煤違約事件中擔當重要角色，因其一直給予永煤AAA級的評級，以致永煤的違約為市場預料之外。在永煤上月債務違約後，中誠信事後才將其降級。