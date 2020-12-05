券商憂影響客戶關係 增合規成本

證券商協會主席陳柏楠指出，在今次證監會就「實名制」推出諮詢前，他們已經和證監會作非正式諮詢。他稱：「若然最終落實，業界擔心這影響到客戶的關係及執加操作成本，另外，若然該制度並非以立法形式執行，客戶又未能夠按期簽回同意書，證券商便不能夠代客戶處理買賣。」至於因為新制度而引發的成本上升，他認為，不見得監管機構會因此而不會向證券商查詢。

「實施實名制後不見得不向券商查詢」

永裕證券董事總經理謝明光更預期，「實名制」旨在打擊莊家買賣，但是他建議當局推動投資者「實名制」時宜訂立指引，原因是香港市場向來接受世界不同各地買賣盤，新的制度或令該等投資者反感，同時亦觸及客戶私隱。因此他認為如何執行，值得商榷。

勝利證券（8540）行政總裁高鵑相信，投資者「實名制」事在必行，無可避免，業界只能適應，並形容此舉進一步增加成本。她更稱，由於證券界處理客戶的持倉是按《客戶證券規則》行事及向監管當局報告，就算有「實名制」，不見得有助減省合規成本。