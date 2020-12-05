證監擬年半後推股民實名制 諮詢文件指可打擊造市 業界料助內地互通

明報記者 馬迪帆

是次措施影響全體股民，除碎股交易外，一般證券交易均在涵蓋範圍內。無論使用個人帳戶或信託帳戶，若不允許監管機構獲取個人信息，日後將無法買入或存入股份，僅可以沽出現有股份或轉出股份。就普通散戶而言，須提交資料包括身分證明文件上所示的全名、文件類別、簽發國家及身分證明文件號碼。

不交個人資料 無法買入存入股份

至於資料用途，港交所、證監會將會「收集、儲存、處理及使用個人資料」，亦可能向其他香港執法機構披露及轉移資料。此外，港交所可能基於監察市場目的，分析有關資料。不過，就基金投資者而言，背後實益擁有人可不公開身分，僅有基金或資產管理公司被要求配備客戶識別碼。海外投資者及海外券商，則仍會被要求遞交資料及配備編碼。

或向其他執法機構轉移資料

證監會向公眾及業界諮詢3個月，至明年3月4日止。制度最早於2022年首季落實，正式推行前將會給予業界9個月過渡期。自此前南北向交易引入「實名制」，市場一向推測制度會否在全港推行，但個人私隱成為一大爭議。證監會強調，身分資料將存放於中央數據資料庫內，由港交所負責維護，並以最新加密技術加密。諮詢指出，僅港交所、證監會的授權人員，才可查取資料庫內的資料，每次查閱將會保存在審計紀錄，港交所亦會定期檢討獲授權查取資料的人員名單。

證監會昨日指，引入「實名制」原因是為提升透明度，監察市場失當行為，並指去年該會發出逾8700份通知索取數據，耗費大量人力及時間。若引入制度可大幅提升調查「搭棚」及「造市」案件效率。但此前市場流傳，引入制度可為互聯互通鋪路，是內地監管提出的條件之一，因中證監認為若港不推行「實名制」，將無法實時監控交易。

證監稱可大減調查成本

對比各地制度，現時內地A股採「一碼通」制度，投資者在中國結算開戶時提供身分文件等資料。美國、歐盟、新加坡等市場規管方式與證監會提案類似，由券商為客戶分配不同類型識別碼，再向各地交易所中央資料庫申報。