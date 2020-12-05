藍月亮首日孖展超購51倍 下周一兩新股同期招股

9券商共借出逾517億孖展

國際配售方面，據市場消息，藍月亮昨日開簿一小時內配售就錄得足額。藍月亮將於下周三（9日）中午12時截止認購，擬於12月16日掛牌。公司本次引入6名基石投資者，包括上海大眾（1635）、長甲資本、大灣區發展基金等。公司於2010年獲高瓴資本入股，料上市後高瓴持股9.3%。

再有兩隻新股將於下周一（7日）開始招股（見表），均至下周四（10日）截止。短視頻廣告商雲想科技（2131）招股價每股5.56元至7.08元，入場費7151.35元。公司全球發行2億股，最多集資 14.16億元。公司引入6名基石投資者，包括匯豐資管、太平洋資產管理、小米（1810）及商湯科技等，其中小米投資300萬美元，商湯投資200萬美元。

雲想科技每手7151元入場

按短視頻廣告產生收入計，雲想科技於短視頻廣告市場市佔率為3.4%。公司去年全年純利錄7293萬元人民幣，按年升5%。年內毛利率錄得6.9%。行政總裁王晨表示，公司此前曾與商湯進行產品研發，未來將續共研以人工智能（AI）輔助短視頻處理的商業機會。

同日起招的為遠洋集團（3377）旗下分拆物管股遠洋服務（6677）起招股，招股價每股5.5元至6.7元，入場費3383.76元。全球發行2.96億股，最多集資19.8億元。公司本次引入基石投資者分別為私募淡水泉、國華人壽保險、高瓴資本、奧陸資本等。

泡泡瑪特擬上限定價

此外，泡泡瑪特（9992）昨日截止招股， 外電報道引消息稱，公司擬上限定價，每股38.5元，惟定價仍未最終確定。泡泡瑪特發言人不予置評。

另外，將於下周一掛牌的細價股裕勤控股（2110）於暗盤飈升36%，於耀才暗盤收報0.305元，每手1萬股，每手帳面賺800元。

明報記者

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